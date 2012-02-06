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Dünya

Filipinler'de deprem: 5 ölü MANİLA (A.A)

06 Şubat 2012 11:48

-Filipinler'de deprem: 5 ölü MANİLA (A.A) - 06.02.2012 - Filipinler'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.  Negros Adası açıklarında meydana gelen ve 30 saniye süren depremde çok sayıda binanın yıkıldığı bildirildi.  Deprem, Negros Oriental eyaletindeki 180 bin nüfuslu Guihulngan kentinde heyelana neden oldu.  Yetkililer, yaklaşık 30 evin toprak altında kaldığını ve 29 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Yerel saatle 11:49'da meydana gelen depremin La Libertad kenti yakınlarındaki bir köyde yol açtığı heyelanda da çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı sanılıyor.  Köye ulaşımı sağlayan üç köprünün hasar gördüğü, bu nedenle arama kurtarma ekiplerinin henüz çalışmalarına başlayamadığı kaydedildi.  Pilipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ülkenin doğu kıyılarında 1 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarına yola açabileceği uyarısında bulunmuştu.  ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise, merkezi Negros Adası'ndaki Dumaguete kentinin 72 kilometre kuzeyinde olan depremin denizin 46 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklamıştı.  Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de 1990 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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