-Filipinler'de 500 kişi yaralandı MANİLA (A.A) - 01.01.2012 - Filipinler'de hükümetin tüm uyarılarına rağmen yeni yıl kutlamalarında havai fişekler ve sıkılan silahlar yüzünden yaklaşık 500 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Enrique Ona, kutlamalar sırasında 454 kişinin havai fişeklerden, 18 kişinin de rastgele açılan ateşte yaralandığını, bu sayılar geçen yıldan daha az olsa da ürkütücü olduğunu belirtti. Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu yaralıların, gece yarısından bir süre sonra başkent Manila'daki hastanelerin acil servislerini doldurduğu kaydedildi. Ona, "Annelerden çocuklarını havai fişeklerden uzak tutmaları isteğimiz bir kez daha işe yaramamış görünüyor" dedi. Öte yandan, yoğun sise yol açan havai fişek patlamaları görüş mesafesini engellediği için Manila havaalanında ondan fazla uçuşun başka havaalanlarına yönlendirildiği ya da iptal edildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Jesse Robredo da 65 kişinin de yasaların belirlediğinden büyük boyutlarda havai fişek kullanmaktan gözaltına alındığını söyledi. Büyük oranda Çin geleneğinin etkisinde olan Filipinlilerin çoğu, gürültücü yeni yıl kutlamalarının kötülükleri ve felaketleri uzak tuttuğuna inanıyor.