T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filipinler'de 500 kişi yaralandı MANİLA (A.A)

01 Ocak 2012 11:11

-Filipinler'de 500 kişi yaralandı MANİLA (A.A) - 01.01.2012 - Filipinler'de hükümetin tüm uyarılarına rağmen yeni yıl kutlamalarında havai fişekler ve sıkılan silahlar yüzünden yaklaşık 500 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Enrique Ona, kutlamalar sırasında 454 kişinin havai fişeklerden, 18 kişinin de rastgele açılan ateşte yaralandığını, bu sayılar geçen yıldan daha az olsa da ürkütücü olduğunu belirtti. Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu yaralıların, gece yarısından bir süre sonra başkent Manila'daki hastanelerin acil servislerini doldurduğu kaydedildi. Ona, "Annelerden çocuklarını havai fişeklerden uzak tutmaları isteğimiz bir kez daha işe yaramamış görünüyor" dedi. Öte yandan, yoğun sise yol açan havai fişek patlamaları görüş mesafesini engellediği için Manila havaalanında ondan fazla uçuşun başka havaalanlarına yönlendirildiği ya da iptal edildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Jesse Robredo da 65 kişinin de yasaların belirlediğinden büyük boyutlarda havai fişek kullanmaktan gözaltına alındığını söyledi. Büyük oranda Çin geleneğinin etkisinde olan Filipinlilerin çoğu, gürültücü yeni yıl kutlamalarının kötülükleri ve felaketleri uzak tuttuğuna inanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24