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Dünya

Filipinler’de 30 kişi kendilerini çarmıha gerdirdi

10 Nisan 2009 17:35


Hazreti İsa'nın son 24 saatte çektiği çileyi hissedebilmek için Filipinler'de yapılan geleneksel törenlerde, aralarında bir Avustralyalının da bulunduğu 30 kişi kendini çarmıha gerdirdi.

Başkent Manila yakınlarındaki Kapitangan'daki törenler sırasında, Melbourne'lü 33 yaşındaki John Michael, 4 Filipinliyle birlikte kendini tahta çarmıha 5 dakika süreyle çiviletti.

Başkentin 70 km kuzeyinde, artık hac yerine dönüşen Cutud'daki geleneksel törenlerde de 25 kişi kendini çarmıha gerdirdi.

Hz İsa'nın Nasıra'da çarmıha gerilmesini "Kutsal Cuma" günü anan Katolik Filipinliler, kendileri veya ailelerinden biri bir hastalıktan iyileştiğinde Tanrı'ya şükretmek için genellikle kendilerini çarmıha geriyor.

Kendini çarmıha geren 38 yaşındaki Domingo Cunnanan, "Kendimi çarmıha mıhladım, çünkü bunun, Tanrı'nın yardımıyla ailemi koruyacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Çarmıha gerilenlerin yaralarına daha sonra bir çadırda kurulan ilk yardım merkezinde hemen müdahale ediliyor.

Törenleri izleyen turistlerden İngiliz Mirjam Leehouts, bu yapılanları saçma bulduğunu söyleyerek, "Bu kadar acı çekmeye ne gerek var" diye soruyor.

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