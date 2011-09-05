-Filipinler'de 1 tonluk timsah yakalandı MANİLA (A.A) - 05.09.2011 - Filipinler'de köylüler, son yılların en büyük timsahını yakaladı. Ülkenin güneyinde Agusan ilinin Bunavan kasabası bölgesinde sığ ırmakta yakalanan 1 ton ağırlığında 6,4 metre boyunda tuzlu su timsahının temmuzda kaybolan balıkçıya saldırdığı sanılıyor. Timsah, kurulan ağla canlı yakalandı. Hayvan, bölge için planlanan "ekoturizm" parkında sergilenecek. Bunavan Belediye Başkanı Cox Elorda'nin verdiği bilgiye göre, 1 tonluk timsah yakın zamanda köylülerin mandasını yemiş.