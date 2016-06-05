Filipinler Devlet Başkanı: Uyuşturucu çetesi liderlerini öldüren kişilere ödül vereceğim

Filipinler'de 9 Mayıs tarihinde düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Rodrigo Duterte, suçla mücadele kampanyasına katılması için halka çağrıda bulunarak, uyuşturucu liderlerini öldürenlere ödül teklif etti.

Duterte, suç karşıtı kampanyasıyla öne çıkmış ve ve ülkedeki yüksek suç oranını kendi yöntemlerini kullanarak düşüreceğini vaadetmişti.

AFP'nin haberine göre Duterte, "Eğer bu kişiler mahallenizdeyse hemen bizi, polisi arayın. Veya silahınız varsa kendiniz yapın! Ben sizi destekliyorum. Eğer ölümüne savaşırsa, onu öldürebilirsiniz. Size madalya vereceğim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan madde bağımlılarına da seslenen Duterte, bu kişilerin rehabilite edilemeyeceğini söyleyerek, "Eğer bu işe bulaştıysanız sizi öldüreceğim" dedi.

Duterte, uyuşturucu çetesi liderlerini öldürenlere ise yaklaşık 107 bin dolar ödeyeceğini açıkladı. Uyuşturucu ticareti yapan daha düşük profilli kişiler için ise küçük miktarlar ödeyeceğini belirtti.

Duterte, suç karşıtı kampanyasının 'kanlı bir savaş' olacağını söylemişti. İnsan hakları örgütleri Duterte'nin yürüttüğü politikayı eleştirirken, tehlikeleri konusunda da uyarıda bulunuyor.