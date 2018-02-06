Filipinler Devlet Başkanı, kaçakçılığa karşı onlarca lüks aracı dozerle ezdirdi!

Filipinler’de araba kaçaklarına gözdağı vermek amacıyla lüks araç yan yana dizilerek dozerle ezildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede kaçakçılığı önlemek için sıkı politikalar izliyor. Duterte, geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada “araba ithal etmek isteyen vergileri ödesin” ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede Gümrük Bürosu’nun 116. yıl dönümü kutlamalarında, Duterte'nin kaçakçılığa karşı mücadele politikası dahilinde kaçakçılara göz dağı vermek amacıyla 1.2 milyon dolar değerinde onlarca lüks aracı yan yana dizildi, ardından dozerle ezildi.