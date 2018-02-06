T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filipinler Devlet Başkanı, kaçakçılığa karşı onlarca lüks aracı dozerle ezdirdi!

Duterte, geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada “araba ithal etmek isteyen vergileri ödesin” ifadelerini kullanmıştı

06 Şubat 2018 21:50

Filipinler’de araba kaçaklarına gözdağı vermek amacıyla lüks araç yan yana dizilerek dozerle ezildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede kaçakçılığı önlemek için sıkı politikalar izliyor. Duterte, geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada “araba ithal etmek isteyen vergileri ödesin” ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede  Gümrük Bürosu’nun 116. yıl dönümü kutlamalarında, Duterte'nin kaçakçılığa karşı mücadele politikası dahilinde kaçakçılara göz dağı vermek amacıyla 1.2 milyon dolar değerinde onlarca lüks aracı yan yana dizildi, ardından dozerle ezildi.

 

ETİKETLER

filipinleraraba kaçakçılığıdozerlüks araç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24