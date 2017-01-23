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Dünya

Filipinler Devlet Başkanı, güzellik kraliçeleri ile bir araya geldi: Umarım bugün hiç bitmez!

Duterte, hayatında ilk kez bir oda dolusu güzel kadınla birlikte olduğunu söyledi

23 Ocak 2017 21:24

Kainat Güzellik Yarışması’na katılmak üzere Filipinler’e giden güzellik kraliçeleri Filipinler Devlet Başkanı Duterte ile bir araya geldi. Duterte, "Umarım bugün hiç bitmez" ifadesini kullandı.

29 Ocak’ta yapılacak Kainat Güzellik Yarışması öncesi, Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kainat Güzellik Yarışması adaylarıyla bir araya geldi. Güzellerle bir arada bulunmaktan dolayı heyecanlandığını söyleyen Duterte “İlk kez bir oda dolusu güzel kadınla birlikteyim” dedi. Sarayında Miss Universe adaylarını ağırlayan Duterte, şimdiye kadar çizdiği sert yönetici profilinden farklı görünmesiyle dikkat çekti. "Umarım bugün hiç bitmez" diye başladığı konuşmasında hayatında ilk kez bir oda dolusu güzel kadınla birlikte olduğunu söyleyen Duterte, heyecanını, "Genellikle konuşmalarımı okumam ama bu kez bunu yapacağım" sözleriyle dile getirdi.

Duterte, övgü dolu konuşmasını “Yönetimdeki tüm endişelerin, dünyadaki tüm sorunların ötesinde, size bakıyoruz ve dünyayı unutuyoruz, sadece siz” diyerek sürdürdü.

Duterte, “Kainat Güzellik Yarışması ya da diğer güzellik yarışmaları, güzellik ve zekayı sergilemekten çok daha fazlası. Ülkenizi temsil etmeniz, fikirlerinizi savunmanız ve kadınların daha fazla güçlenmesini sağlamanız için bir fırsat” ifadesini kullandı. Öte yandan yarışmada Türkiye’yi Miss Turkey 2016 ikincisi Tansu Sıla Çakır temsil edecek.

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