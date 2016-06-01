Filipinler Devlet Başkanı: Faili meçhul gazeteciler rüşvete bulaşmıştı

Filipinler'de 9 Mayıs tarihinde düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Rodrigo Duterte, ülkede faili meçhul cinayetlere kurban giden gazetecilerin kötü işlere karıştıkları için öldürüldüğünü iddia etti.

Davao kentinde düzenlediği basın toplantısında, ülkede birçok gazetecinin faili meçhul cinayete kurban gitmesiyle ilgili de konuşan Duterte, gazetecilerin rüşvet işlerine karıştıkları için öldürüldüklerini savundu.

Hürriyet'in haberine göre, Devlet başkanlığı görevini 30 Haziran'da yemin ederek devralacak 71 yaşındaki Duterte, kötü işlere karışanların gazeteci olmalarının, öldürülmeleri için engel teşkil etmeyeceğini ifade etti.

Filipinler Gazeteciler Birliği'nden kınama

Filipinler Gazeteciler Birliği'nden Duterte'nin açıklamalarına kınama geldi.

Duterte'nin yaptığı açıklamayla, 1986'dan bu yana öldürülen 176 gazetecinin adını ve anısını lekelemekle kalmayıp medyayı susturma sezonunu da açtığı kaydedildi.