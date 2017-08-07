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Dünya

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: İnsan hakları mı, canı cehenneme

"Ben sizin Güney Doğu Asya'daki mütevazı dostunuzum"

07 Ağustos 2017 23:22

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, insan haklarıyla ilgili soruyu, "İnsan hakları mı canı cehenneme" şeklinde yanıtladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 50. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi. Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Duterte, ABD'nin Kuzey Kore ile ilgili endişelerine değinerek, "Ben sizin Güney Doğu Asya'daki mütevazı dostunuzum" dedi.

Bir gazetecinin ise insan haklarıyla ilgili yönelttiği soru üzerine Duterte, "İnsan hakları mı canı cehenneme. Polis ve askerler benim sorumluluğumda öldü. Marawi'de şu anda devam eden çatışmalara uyuşturucudan başka ne sebep oldu? Bu nedenle insan haklarını karıştırmayın" şeklinde yanıt verdi.

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