Filipinler’deki askeri uçak kazasında ölü sayısı 45’e yükseldi

Filipinler’in Sulu eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 45’e yükseldiği belirtildi.

Filipinler’in güneyindeki Sulu eyaletinde Hava Kuvvetlerine ait 92 kişiyi taşıyan C-130 Hercules tipi askeri uçağın iniş sırasında düştüğü bildirilmişti.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 42’si askeri personel, 3’ü sivil olmak üzere 45’e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yaralıların sayısının 49’u askeri personel, 4’ü sivil olmak üzere 53’e ulaştığı ifade edildi. Uçakta bulunan 5 askeri personelin ise hala kayıp olduğu açıklandı.

Sulu Müşterek Görev Gücü tarafından yapılan açıklamada ise, kazadan sonra en az 50 yaralının hastaneye kaldırıldığı ve bazı yaralıların ise Zamboanga şehrine sevk edildiği ifade edildi. Sulu Müşterek Görev Gücü Komutanı William N Gonzales, uçakta bulunan askeri personelin bugün birliklerine katılarak, Sulu merkezli terör örgütü Ebu Seyyaf'a karşı yapılan operasyonlara destek vereceklerini aktardı. Terör örgütü, 2014 yılında DEAŞ’a bağlı olduklarını ilan etmişti.

Düşen askeri uçağın, ABD hükümetinin askeri finansman programı kapsamında Filipinlere verdiği iki uçaktan biri olduğu ifade edildi.

Bugün yaşanan askeri uçak kazası, 1993'te Filipinler Hava Kuvvetlerine ait bir C-130 uçağını düşmesi sonucu 30 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana en kötü askeri hava felaketi olarak kayıtlara geçti.



