14 bin Koronavirüs vakasının olduğu Filipinler'de aşı bulunana kadar okul yok: Kimse mezun olmayacaksa, olmasın

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Koronavirüs aşısı bulunana kadar öğrencilerin okula dönmesine izin vermeyeceğini söyledi. Duterte, “Benim için, önce aşı. Kimse mezun olmayacaksa, olmasın” dedi.

Sputnik'in haberine göre; Duterte, öğrencileri geri kalacak olmasına rağmen riskin ‘hâlâ çok büyük’ olduğunu söyleyerek, “Gerçekten güvenli olduklarından emin olmadıkça, derslerin açılması hakkında konuşmak işe yaramaz. Benim için, önce aşı. Aşı hazır olursa, o zaman sorun değil” diye konuştu. Duterte, “Kimse mezun olmayacaksa, olmasın” diye ekledi.

Aşı konusunda dünya çapında oldukça yoğun bir çaba sarf edilse de, henüz uygulanabilir bir adayın ne zaman onaylanacağı ve dağıtılacağı belirsizliğini koruyor.

Filipinler’de okullar normalde haziran-nisan ayları arasında eğitim veriyor. Ancak salgın nedeniyle ülke genelinde uygulanan karantina yüzünden açılış tarihi şimdilik ağustos ayı olarak belirlendi. Ayrıca sınıf ve okullarda kalabalığı önlemek için mesafeye göre eğitim ve online ders gibi uygulamalar hayata geçirilecek.

Ülke genelinde salgın nedeniyle şimdiye kadar 873 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 14 bin 300’e ulaştı.