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Dünya

Filipinler Cumhurbaşkanı Noel Tatili için ateşkes emri verdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Filipinler Cumhurbaşkanı askeri güçlerine Noel süresince operasyonlarını durdurma emri verdi

20 Aralık 2017 18:24

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Filipinler Cumhurbaşkanı askeri güçlerine Noel süresince operasyonlarını durdurma emri verdi.
Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte askeri güçlere Noel süresince çatışmaları durdurma emri verdi. Filipinler hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Duterte\'nin Noel Tatili süresince güvenlik sağlamaya çalıştığı vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Harry Roque, \"Tek taraflı ateşkes, Noel Tatili süresince halkın endişelerini azaltacaktır\" dedi ve yayınladığı yazılı açıklamada, hükümetin isyancılardan da \"benzer bir iyi niyet hareketi\" beklediğini söyledi.
24 Aralık\'ta başlayacak olan ve 2 Ocak\'ta bitmesi beklenen geçici ateşkes 1980\'lerden beri tartışma içinde olan taraflar arasında alışılmış bir jest olarak görülürken, on yıllardır devam eden çatışma, çoğunluğu Katolik olan ülkede yaklaşık 30 bin insanın ölümüne sebep oldu.
Geçen ayki barış konuşmalarında Duterte, Filipinler Komünist Parti\'yi ve partinin 3.800 üyelik Yeni Halk Ordusu kolunu \"terör organizasyonu\" ilan etmiş ve aynı zamanda partinin aktivitelerini, gelecek sene 31 Aralık\'a kadar devam etmesine karar verilen sıkıyönetim için bahane olarak göstermişti.

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