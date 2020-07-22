Filip Novak'ın menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un sol beki Filip Novak'ın menajeri, siyah beyazlı kulübün kapısını ikinci kez çaldı ve oyuncusuna Fenerbahçe'nin de talip olduğunu hatırlattı.

Daha önce menajerinin önerdiği Çek futbolcu için yönetim, sezon sonunun beklemesi yanıtını verirken 30 yaşındaki başarılı sol bekin temsilcisi bu kez Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiğini Beşiktaş'a aktardı ve durumu yeniden hatırlattı.

Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş, Novak'ın transferi konusunda henüz net bir karar vermiş değil.

Bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 40 maça çıkan Filip Novak, 10 gole direkt katkı sağladı ve 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.