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Spor

FİLENİN SULTANLARINDAN İLK MAĞLUBİYET ANKARA (A.A)

18 Haziran 2011 03:05

-FİLENİN SULTANLARINDAN İLK MAĞLUBİYET ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - (A) Milli Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Ligi (C) Grubu 4. ayak ilk maçında Romanya'ya deplasmanda 3-1 yenildi. ''Filenin sultanları'', böylece grubunda 7. maçında ilk mağlubiyetini almış oldu. Karşılaşmaya takviye edilmiş kadrosuyla başlayan filenin sultanları, dirençli Romanya karşısında hücumlarda zorlandı. Blok geçmekte zorlanan ve arka alanda manşet problemi yaşayan Türkiye, Neriman'ın etkili bir oyun ortaya koyduğu ilk seti 25-23 kazandı. Türkiye, manşette ve servislerde çok hata yaptı ve 2. seti 25-21 kaybetti. 3. sete iyi başlayamayan Türkiye, manşetlerde iyi gününde olan Romanya'ya karşı etkili servis atamadı ve bu seti de 25-22 kaybederek setlerde 2-1 geriye düştü. Türkiye, 4. sete iyi başlamasına rağmen bu seti de 25-22 kaybederek maçtan 3-1 yenik ayrıldı. (C) Grubu'nda yer alan Türkiye ile Romanya arasındaki 4. ayak 2. maçı yarın TSİ 19.30'da Köstence'de yapılacak. Salon: Köstence Hakemler: Borislav Pobornikov xx (Bulgaristan), Nenad Davidovic xx (Sırbistan) Romanya: Nemtanu xx, Onyejekwe xx, Muresan xx, Neaga xx, Trica xx, Albu xx, Manu, Sobo xx Türkiye: Neriman xxx, Ergül xx, Polen xx, Güldeniz xx, Bahar xx, Özge xx, Gizem xx, Asuman xx, Selime xx Setler: 23-25, 25-21, 25-22, 25-22 Süre: 92 dakika (23-22-23-24)

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