-Filenin sultanları medya ile buluştu İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda bulunan Volley Hotel'de düzenlenen etkinliğe milli takımın teknik heyet ve oyuncuları ile Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ile yönetim kurulu üyeleri Özkan Dalbay ve Serdar Keskin katıldı. Etkinlikte İtalya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonayla ilgili yapılan değerlendirmelerin ardından yemek yenildi. -Karabıyık: ''Sırbistan maçını kazansaydık şampiyon olabilirdik''- Federasyon başkanı Karabıyık, medyanın şampiyona süresince kadın takımına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Millilerin, şampiyonada 7 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet aldığını hatırlatan Karabıyık, alınan galibiyetlerin her birinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, ''Rusya'yı yendik. İtalya'yı iki kez yendik. Avrupa şampiyonasına katılma hakkına sahip olan bütün takımlar belli seviyenin üzerinde olduklarını ispatlayan takımlar. Sırbistan maçını alsak belki şampiyon da olabilirdik. Ancak takımımızın orada ortaya koyduğu mücadeleyi göz önüne aldığımızda skoru çok da önemli bulmuyorum. Benim için takımımızın ortaya koyduğu mücadele çok önemlidir. Çok değerli bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizi de, Türkiye'yi de gururlandırdılar. Huzurunuzda verdikleri mücadeleden dolayı milli takımımıza çok teşekkür ediyorum. Teknik heyeti de ayrıca kutluyorum'' şeklinde konuştu. Karabıyık, bir soru üzerine A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kasım ayında Japonya'da düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonuna katılabilmesi için ''Wild Card''a ihtiyacının olduğunu belirtti. Kupada yer almak istediklerini kaydeden Karabıyık, ''Wild Card kural dışı davetiye anlamına geliyor. Herhangi bir kuralı yok. Elinde bulunduran otorite istediği kişiye gönlünce kullanabilir. Zaman zaman bazı parametreler kullanılabildiği gibi, voleybol adına bunun böyle olmasını daha uygun buldum da denilebiliyor. Talip olan ülkeler var. Rusya ve İtalya kesinlikle ciddi şekilde almayı arzu edeceklerdir. Pek çok ülke lehine kullanılmasını isteyecektir. Polonya, Hollanda arzu edecektir. Biz de ''Wild Card''ı arzu ediyoruz. Avrupa şampiyonası parametre olarak kullanılacaksa bizim hakkımız olduğunu düşünüyoruz'' şeklinde konuştu. Sırbistan karşısında ilk sette Türkiye'nin aleyhine yapılan hakem hataları olduğunu ifade eden Karabıyık, ''Art niyet olduğunu ifade etmek istemiyorum ama, belki hakem kalitesi diye ifade etmek lazım'' dedi. Avrupa şampiyonasındaki hakem performansları gördüğünde Türk voleybol hakemliği adına da gurur duyduğunu anlatan Karabıyık, ''Gerçekten bizim çok iyi hakemlerimiz var'' ifadesini kullandı. -Motta: ''Türk voleybolu yükselen bir trend''- A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Marco Aurelio Motta, Türk kadın voleybolunun yükselen bir trend olduğunu, bunu da Avrupa'nın iyi bir şekilde takip ettiğini ifade etti. Şampiyonaya takımında bazı fiziksel sorunlarla başladıklarını ancak yine de Azerbaycan galibiyetiyle başarılı bir başlangıç yaptıklarını ifaden eden Motta, grupta Hırvatistan karşısında alınan mağlubiyetten sonra takımın bütün zor anlarda yüksek bir performans sergilediğini anlatarak, ''Her geçen gün üzerine koyarak daha da iyi oynadık'' dedi. Şampiyonada İtalya'yı iki kez yenmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Motta, ''Rusya'yı yendik, arada İspanya galibiyeti var. Sırbistan'a karşı 2-0'dan geriden gelmemize rağmen sonuna kadar savaştık. İtalya karşısında, bir önceki gün 5 set oynamış olmamıza rağmen rakibimiz bizden daha fazla dinlenmiş olmasına rağmen kazanmayı başardık'' diye konuştu. Turnuva boyunca kendileriyle konuşan diğer ülke basın mensuplarının ve özellikle İtalyan ve Alman medya mensuplarının Türkiye'nin performansını sürekli övdüklerini kaydeden Motta şöyle konuştu: ''Bu yıl Fenerbahçe, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazandı. Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu. Arkasından Yıldız Milli Takımımız hem Avrupa hem dünya şampiyonu oldu. Son olarak A Milli Takım bronz madalya aldı. Türkiye için bu sezon gerçekten çok önemli bir sezondu. Türk voleybolu yükselen bir trend oldu.'' -''Gelişimin sürdürülebilmesi için bahane yok''- Bundan sonraki süreçte ise yapılması gerekenin pozitif bir gündem oluşturarak, Avrupa'nın ve dünyanın gördüğü ve hem fikir olduğu Türk voleybolunun yükselen trendini daha ileriye taşımak için çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Motta, ''Şu anda Türkiye'de ligin seviyesi çok yüksek, kulüplerin imkanları çok iyi, federasyonun imkanları çok iyi. Gelişmek için daha da ileriye gitmek için her türlü imkana sahibiz. Çok iyi koçlara sahibiz. Hem lig, hem milli takımlarda artık ne oyuncuların ne antrenörlerin bu gelişimin sürdürülmemesi için bir bahanesi yok. İçinde bulunduğumuz ortam, salonlar, hepsi imkanlarımız dahilinde. Bize düşen çalışmak ve gelişimi sürdürmek'' dedi. A Milli Takım'ın kaptanı Neslihan Darnel ise Sırbistan maçına başa baş bir mücadeleyle başladıklarını ancak bireysel hatalar sonrası aradaki farkın açıldığını anlatarak, ''İkinci sette biraz daha toparlandığımızı düşünüyorum. Ama hepimiz çok iyi inandık. Sırbistan'ın kendi evinde düzenlediği bir turnuvada bu kadar ter dökmesi bence onlara yetti. Maçı da kazanabilirdik. Bazen de şans sizden yana olsa, iki top fileye sekip düşmese şu anda şampiyon olarak da dönmüş olabilirdik. Oyun karakterimiz biraz savaşçı. Hiçbir zaman bırakmıyoruz. Bu maçta bu geri dönüşün sebebi de buydu bence'' ifadelerini kullandı.