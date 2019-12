Filenin Sultanları: Kupa bizim

T24 - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı orta oyuncusu Bahar Toksoy, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale kalacaklarına inandıklarını söyleyerek "Kupa bizim" dedi.



Filenin Sultanları'nın çeyrek final karşılaşmasında Rusya zaferi büyük ses getirirken, A Milli Takım oyuncusu Bahar Toksoy, "Biz kendimize hep inandık. Türkiye de bize güvensin. Kupayı kaldırmaya geldik" dedi.





Habertürk'ün haberine göre; son yıllarda kulüpler bazında Avrupa'nın en korkulan ülkesi konumuna gelen Türkiye için Avrupa Voleybol Şampiyonası en önemli hedefti. İtalya ve Sırbistan'ın ev sahipliğini yaptığı organizasyonda Hırvatistan yenilgisiyle elenme noktasına gelen Filenin Sultanları, belki de "Bitti denen yerden başladı, yepyeni bir hikaye yazdı.





Önce ev sahibi İtalya'yı yenerek ayağa kalkan Ay-Yıldızlı ekip son dünya şampiyonu Rusya'yı 3-0'la ezip geçerken adeta şov yaptı. Dünya voleybolunda büyük yankı uyandıran bu galibiyet sonrası Filenin Sultaları ise zafer sarhoşluğundan çok uzaktı.







'Her rakibi yenebiliriz'





Yarı final maçı dün Belgrad'a gelen ekibin başarılı orta oyuncusu Bahar Toksoy, hedeflerini ortaya koydu. Toksoy, turnuvanın başından beri kendilerine çok güvendiklerini belirtirken, "Biz kendimize hep inandık, hep güvendik. Bu nedenle tek rakip olarak kendmizi gördüğümüzü söyledik. Ritim bulduğumuzda, istediklerimizi sahaya yansıttığımızda her rakibi yenebileceğimizi biliyorduk. Türkiye de bize inansın. Rusya galibiyeti bizim için son nokta değil. Belgrad'a kupayı kaldırmaya geldik. Bu aşamadan sonra her rakip çok zor. Ancak bizde gücümüzün farkındayız. İnşallah Türkiye'ye kupayla döneceğiz" yorumunu yaptı.

Ruslar şapka Çıkardı



Avrupa Şampiyonası'na 'Son Dünya Şampiyonu' apoletiyle gelen Rusya'da Türkiye karşısında alınan 3-0'lık yenilgi büyük hayal kırıklığı yarattı. Rus oyuncular, zorlu maçın ardından Türkiye'nin performansına şapka çıkarırken, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yarı finale kesin gözüyle bakıyorduk. Ancak Türkiye çok iyi oynadı. İnsanüstü bir performans ortaya koydular." yorumunu yaptı. Rusya'nın antrenörü Vladimir Kuzyutkin de " Özrü olmayan bir sonuçla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.







Eşler geliyor





Milli Takım'ın yarın oynayacağı yarı final maçı için özel uçak kaldırmaya hazırlanan Türkiye Voleybol Federasyonu, oyuncuların eşlerini de Sırbistan'a götürecek. Federasyonun aldığı bu karar yeni evli Eda Erdem, Özge ve Gözde'yi sevince boğdu. Belgrad'da oynanacak yarı final maçında Neslihan Darnel'in kızı ve annesinin de tribünde olması bekleniyor.

Çilenin de sultanları



Rusya galibiyetiyle yarı final vizesi alan Filenin Sultanları, organizasyon eksiklikleri nedeniyle dün kabus gibi bir gün geçirdi.





Önceki gece Rusya galibiyetini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık'ın verdiği yemekte kutlayan Ay-Yıldızlı ekip, saat 23:00'te kamp yaptıkları otele döndü. Çile dün sabah start aldı. Saat 07:00'de kalkan, 08:00'de ise otelden ayrılan kafile, Monza'dan Milano'ya hareket etti. Yaklaşık yarım saatlik bir otobüs yolculuğu sonrası Milano'ya ulaşan Sultanlar, buradan Belgrad'a direkt uçuş olmaması nedeniyle Roma'nın başkentine inen ve burada kendilerini Belgrad'a götürecek uçağın kalkmasını bekleyen kafile, 1 buçuk saati bulan macera sonrası havalimanından ayrılan A Milli Takım, saat 17:00 sularında kamp yapacağı otele yerleşti. Organizasyon komitesinin imza attığı bu skandala karşın moralleri yüksek görünen Milliler, gece de Sırbistan-Polonya maçını izledi.