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Spor

Filenin sultanları galibiyetle başladı

Voleybol 16. Dünya Bayanlar Grand Prix müsabakalarının ilk gününde Türkiye, ABD'yi 3-1 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Voleybolda 16. Dünya Bayanlar Grand Prix müsabakaları, bugün başladı.

Türkiye, 1. etap A grubundaki ilk maçında ABD'yi 3-1 yendi. Japonya'nın Kobe kentinde yapılan karşılaşmada ilk seti 28-26, ikinci seti de 25-16 galip bitiren A Milli Takım, 3. seti 25-21'lik skorla rakibine kaptırdı. Maçın 4. ve son setinde ABD'ye 25-19 üstünlük sağlayan A Milliler, karşılaşmayı 3-1 kazanarak müsabakalara galibiyetle başlamış oldu.

Takımlar, müsabakalar süresince 3 etaptan oluşan 9 ayrı grupta mücadele edecek. Daha sonra 9-13 Temmuz tarihleri arasında Japonya'nın Yokohama kentinde final maçları yapılacak. Evsahibi ülke Japonya'nın doğrudan katılacağı final grubuna, grup maçları sonunda sıralamada en yüksek puanı alan ilk 5 takım dahil olacak.

ERKEKLER YENİLDİ
Voleybolda 5. Erkekler Avrupa Ligi B Grubu 1. hafta müsabakaları ise, Belarus'un Mogilev kentinde başladı.

Türkiye, ilk maçında evsahibi Belarus'a 3-2 yenildi.

BELARUS: 3 - TÜRKİYE: 2
Salon: Mogiev Olimpik
Hakemler: V. Kozlovski xx (Ukrayna), D. Dovicoviç xx (Slovakya)
Belarus: Antanovich xx, Zhehzdryn xx, Akulich xxx, Rusak xxx, Haramkyn xx, Lıkharad xx (Busel x, Kitun x)
Türkiye: Ahmet xxx, Volkan xxx, Emre xxx, Fatih xx, Cüneyt xx, Aslan xx (Nuri xx, Ulaş xxx, Barış xxx, İsmail Cem xxx, Ersin xx)
Setler: (25-22, 22-25, 25-23, 16-25, 15-11)
Süre: 113 Dakika (25-23- 27- 21- 17)

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