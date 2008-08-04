Filenin sultanları galibiyetle başladı

Tempo24-



Voleybolda 16. Dünya Bayanlar Grand Prix müsabakaları, bugün başladı.



Türkiye, 1. etap A grubundaki ilk maçında ABD'yi 3-1 yendi. Japonya'nın Kobe kentinde yapılan karşılaşmada ilk seti 28-26, ikinci seti de 25-16 galip bitiren A Milli Takım, 3. seti 25-21'lik skorla rakibine kaptırdı. Maçın 4. ve son setinde ABD'ye 25-19 üstünlük sağlayan A Milliler, karşılaşmayı 3-1 kazanarak müsabakalara galibiyetle başlamış oldu.



Takımlar, müsabakalar süresince 3 etaptan oluşan 9 ayrı grupta mücadele edecek. Daha sonra 9-13 Temmuz tarihleri arasında Japonya'nın Yokohama kentinde final maçları yapılacak. Evsahibi ülke Japonya'nın doğrudan katılacağı final grubuna, grup maçları sonunda sıralamada en yüksek puanı alan ilk 5 takım dahil olacak.



ERKEKLER YENİLDİ

Voleybolda 5. Erkekler Avrupa Ligi B Grubu 1. hafta müsabakaları ise, Belarus'un Mogilev kentinde başladı.



Türkiye, ilk maçında evsahibi Belarus'a 3-2 yenildi.



BELARUS: 3 - TÜRKİYE: 2

Salon: Mogiev Olimpik

Hakemler: V. Kozlovski xx (Ukrayna), D. Dovicoviç xx (Slovakya)

Belarus: Antanovich xx, Zhehzdryn xx, Akulich xxx, Rusak xxx, Haramkyn xx, Lıkharad xx (Busel x, Kitun x)

Türkiye: Ahmet xxx, Volkan xxx, Emre xxx, Fatih xx, Cüneyt xx, Aslan xx (Nuri xx, Ulaş xxx, Barış xxx, İsmail Cem xxx, Ersin xx)

Setler: (25-22, 22-25, 25-23, 16-25, 15-11)

Süre: 113 Dakika (25-23- 27- 21- 17)

