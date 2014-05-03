Filenin sultanları Fenerbahçe'yi yenen Vakıfbank oldu

Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi'nde şampiyon belli oldu. Vakıfbank, final serisinin 4. maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Seriyi 3-1'e taşıyan Vakıfbank, sezonu şampiyon olarak noktaladı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan serisinin dördüncü maçında rakibini 25-23, 25-22, 24-26 ve 25-20'lik setlerle mağlup eden VakıfBank, seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, final serisinde ilk maçı 3-0, ikinci maçı da 3-2 kazanmıştı. Üçüncü karşılaşmada 3-1 galip gelen Fenerbahçe seride durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü müsabakayı 3-1 kazanan VakıfBank, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Maçın ardından VakıfBanklı oyuncular ve teknik heyet sahada büyük sevinç yaşadı.

Vakıfbank sezonu 3 kupayla tamamladı

Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank, sezonu 3 kupayla tamamladı.

İlk olarak sezon başında Ankara'da 2 Ekim 2013 tarihinde oynanan Spor Toto Süper Kupa maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yenen VakıfBank, bu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

İzmir'de Teledünya Süper Kupa adıyla oynanan Türkiye Kupası'nın Dörtlü Finali'nde 13 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'yi tie-break setinde 3-2 mağlup eden VakıfBank, bu kupayı da kazandı.

VakıfBank, Bakü'de oynanan Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) DenizBank Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde ise Rusya'nın Dinamo Kazan takımına finalde 3-0 yenilerek, ikinciliği elde etti.