Filenin Sultanları Dünya 6'ncısı oldu

T24 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye, altıncı oldu.





Karşılaşmaya tutuk başlayan (A) Milli Takım, ilk teknik molayı 8-6 önde geçmesine rağmen yeterince iyi savunma yapamayınca 4 sayı geriye düştü: (15-11). Bu dakikadan sonra Bahar'ın servise geçmesiyle üst üste 3 sayı birden alan Türkiye, 2. teknik molaya 16-14 geride girdi.





Eda'nın hızlı hücum, Neslihan'ın ise servis atışından bulduğu sayılar yeterli olmadı ve Türkiye ilk seti 25-23 geride bitirdi. İkinci setin ilk teknik molasını 8-7 önde geçen (A) Milli Takım, mücadeleden uzak oyunuyla üstünlüğünü hemen yitirdi ve 2. teknik molada 16-12 geriye düştü.





Manşet ve bloktaki tüm etkinliğini yitiren (A) Milliler, ikinci seti de 25-20 kaybetti. 3. sette (A) Milli Takım'ın performansı iyice düştü. Maça bir türlü konsantre olamayan Türkiye karşısında rahat bir oyun ortaya koyan İtalya ilk teknik molayı 8-3, 2. teknik molayı 16-9 önde tamamladı.





(A) Milli Takım, son bölümde biraz hareketlense de İtalya seti 25-21 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Şampiyonayı altıncı sırada tamamlayan Türkiye, onuncu olduğu 2006 yılına göre çıtayı 4 basamak birden yükseltmiş oldu.





2002 Dünya Şampiyonu ve 2006 yılının 4'üncüsü İtalya ise bugünkü galibiyetle şampiyonayı beşinci tamamladı. Karşılaşmayı Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksu da tribünlerden takip etti.





Salon: Tokyo Metropolitan



Hakemler: Dejan Jovanovic (Sırbistan) xxx, Susana Rodriguez (İspanya) xxx



İtalya: Lo Bianco xxx, Del Core xxx, Arrighettixxx, Ortoloni xxxx, Piccinini xx, Giolixxx (Cordullo xxx, Crisanti xx, Bosetti xx)



Türkiye: Naz x, Neriman xx, Bahar x, Neslihan xx, Esra x, Eda xx (Gülden xx, Gözde xx, Seda x, Elif xx) Setler: (25-23, 25-20, 25-21) Süre: 72 dakika (24, 25, 23)



