Filenin Sultanları bu sefer üzdü

T24 - Filenin Sultanları, Polonya'ya mağlup olarak grubunda 4'üncü oldu ancak Dünya 5'incisi olma şansını korudu. 4'üncü sette alınan 22 sayı sayesinde averajını yükselterek E Grubu'nda Polonya, Çin ve Güney Kore'yi geçen Sultanlar, Dünya 5'inciliği yolundaki bir sonraki maçını cumartesi sabahı oynayacak.

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ile Tokyo'da karşılaşan Filenin Sultanları, E Grubu'ndaki son mücadelesinden 3-1 mağlup ayrıldı. Sultanlar, Polonya'ya yenilmesine rağmen aldığı sayılar sayesinde 5'incilik 8'incilik maçları oynama hakkı elde etti.



Polonya ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Millilerimiz 26-24 ile maça denge getirdi. 3'üncü seti 27-25 kazanan Polonya 2-1 öne geçti. 4'üncü ve son sette de 25-22 ile üstünlük kuran Polonya, toplamda 101 sayı kazanarak 96 sayı toplayan Sultanlar'ı 3-1 yendi.

Polonya'da Anna Werblinska kaydettiği 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Joanna Kaczor ve Malgorzata Glinka-Mogentale 17'şer sayıyla galibiyete katkı verdi.



Maçın en skoreri Neslihan

Sultanlar'da Neslihan Darnel 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Erda Erdem 11, kaptan Esra Gümüş 10 ve Bahar Toksoy 8 sayıyla maçı tamamladı.



4'üncü sette alınan 22 sayının önemi çok büyük

Filenin Sultanları, kaybettikleri 4'üncü sette 20 sayının üzerine çıkmayı başararak averajla aynı puana sahip olduğumuz Polonya, Çin ve Güney Kore'nin üzerinde yer almayı başardı.



5'incilik 8'incilik maçları oynayacağız

A Milliler, bu mücadeleyi kazanmayı başarsaydı grubunda 3'üncü olarak 5'incilik 8'incilik maçları yapacaktı. Polonya karşısında mağlup olan Sultanlar, bu sonuçla grubu 4'üncü sırada tamamlayarak 5'incilik 8'incilik maçları yapma hakkı elde etti.



Sultanların bir sonraki maçı cumartesi



Millilerimiz, 5'incilik 8'incilik yolunda iki maça çıkacak. İlk maçımızı Cumartesi sabahı oynayacağı, rakibimiz de ya Amerika ya da İtalya olacak





POLONYA: 3 - TÜRKİYE: 1

Salon: Yoyogi

Hakemler: Massimo Cinti (İtalya), Philip Vereecke (Fransa)

Polonya: Sadurek, Glinka, Bednarek, Kaczor, Jagielo, Gajgal (Zenik, Werblinska, Zaroslinska, Kosek, Okuniewska)

Türkiye: Naz, Neriman, Bahar, Neslihan, Esra, Eda (Gülden, Gözde, Seda, Elif)

Setler: (25-23, 24-26, 27-25, 25-22)

Süre: 112 dakika (27, 27, 31, 27)



Maçın hikayesi

(A) Milli Takım, bu yenilgiye rağmen grubunu 3 galibiyet, 4 yenilgi, 10 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak, Yarı Final Grubu'nda 5-8'incilik maçları oynamaya hak kazandı. 2006 yılında yine Japonya'da yapılan bir önceki Dünya Şampiyonası'nı 10. sırada tamamlayan ay-yıldızılı ekip, Türkiye'ye bu kez daha iyi bir dereceyle dönmeyi garantilemiş oldu.

Çekişmeli başlayan karşılaşmanın ilk teknik molası 8-6 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Polonya, takımın vazgeçilmez oyuncularından Glinka ile hücumda etkili olurken, (A) Milli Takım da Neriman ve Neslihan ile sayılar buldu.

Türkiye, 2. teknik molasını da 16-15 önde geçtiği sette aradaki farkı 4'e çıkardı: (15-19) Glinka ile tekrar skorda eşitliği yakalayan Polonya, kritik anlarda Türkiye'nin savunmada yaptığı hataları iyi değerlendirdi ve setten 25-23 önde ayrıldı.

2. sete hızlı başlayan taraf Polonya oldu. Bir anda 4-1 öne geçen rakibi karşısında çabuk toparlanan (A) Milli Takım, yine de ilk teknik molaya 8-7 geride girdi. Hücumda Koczor'a Esra ile cevap veren Türkiye, blokta da Eda ile sette ilk kez öne geçti (12-13) ve 2. teknik molayı 16-13 önde tamamladı. Bu dakikadan sonra organize olmada biraz sıkıntı yaşayan (A) Milli Takım'ın hücumdaki etkisi azaldı. Bunu iyi değerlendiren Polonya eşitliği yakaladı: (19-19) Çekişmeli geçen son bölümde Neslihan ve Esra ile etkili olan Türkiye, 2. seti 26-24 önde bitirdi ve setlerde eşitliği sağladı: (1-1)

3. setin ilk bölümünde özellikle blokta etkili olan Türkiye, Neslihan'ın servis atışlarından kazandığı sayılarla bir anda farkı açtı ve ilk teknik molaya 8-4 önde girdi. Konsantrasyonu iyice düşen Polonya, savunmada açıklar verdi.

Farkın 7 sayıya kadar çıktığı bu sette (8-15) Türkiye, 2. teknik molaya da 16-11 önde girdi. Averaj açısından büyük önem taşımasına rağmen aradaki sayı farkını bir türlü koruyamayan (A) Milli Takım, rakibinin eşitliği yakalamasına engel olamadı: (24-24) Polonya, geriden gelmesine rağmen seti 27-25 alarak, setlerde 2-1 öne geçti.

(A) Milli Takım'ın performansı 4. sette iyice düştü. Özellikle savunmada etkisini yitiren Türkiye, hücumda da istediği oyunu ortaya koyamayınca ilk teknik mola 8-6, ikinci teknik mola ise 16-12 Polonya'nın üstünlüğüyle geçildi. Farkı açılmasını engelleyemeyen Türkiye 6 sayı birden geriye düştü: (18-12) Bu dakikadan sonra daha mücadeleci bir oyun ortaya koyan (A) Milli Takım, farkı eritmeyi başarsa da seti 25-22 geride bitirdi ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.



''Ata'' için siyah kurdele

Bu arada, (A) Milli Takım oyuncuları, Büyük Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle karşılaşmaya siyah kurdele takarak çıktılar. Yine siyah kurdele takan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacan, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aksu ve elçilik yetkilileri de maçı tribünden takip ettiler.