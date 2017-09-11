Filenin Sultanları Antalya kampını galibiyetle tamamladı

İSTANBUL,(DHA)



A Milli Bayan Voleybol takımı Kartepe ve Almanya yaptığı çalışmalarından ardından Antalya\'da 5 günlük bir hazırlık kampı gerçekleştirdi.

2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri\'ne hazırlanan ve çalışmalarını yoğun olarak sürdüren A Bayan Voleybol Milli Takımı\'nın Antalya\'da beş günlük kamp son erdi.

5 günlük kamp döneminde Sırbistan Milli Takımı ile 3 antrenman maçı yapan A Bayan Milli Takımı, bugün dört set üzerinden oynadığı son antrenman maçını 25-21, 25-21, 25-23 ve 25-17\'lik setlerle 4-0 kazandı. Milliler ilk antrenman maçından 3-1 kazanırken, ikinci antrenman maçından ise 3-1 kaybetmişti.

Filenin Sultanları Antalya\'daki kampın bitişiyle İstanbul\'a dönecek ve 2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri için çalışmalarına burada devam edecek.

2017 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİ

22 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan ve Gürcistan\'ın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvada C Grubu\'nda yer alan A Milliler grupta Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile mücadele edecek. Milli Takım, grup müsabakalarını Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de oynayacak.

(FOTOĞRAFLI)

