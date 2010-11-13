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Spor

Filenin Sultanları Almanya'yı 3-2 yendi

Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası yarı final grubundaki ilk maçında A Milli Takım Almanya'yı 3-2 yenerek 5'incilik maçı oynamaya hak kazandı.

13 Kasım 2010 02:00

T24 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası yarı final grubundaki ilk maçında A Milli Takım Almanya'yı 3-2 yenerek 5'incilik maçı oynamaya hak kazandı.

25-23 ve 25-18'lik setlerle 2-0 öne geçen milliler, 3. ve 4. setleri 25-14 ve 25-20 kaybetti. 2-0 öne geçtiği maçta rakibine yakalanan filenin sultanları son sette bir ara geri düşmesine rağmen özellikle durumu 9-9'a getirdiktken sonra arayı açmaya başladı. Bu sette Esra ve Neriman'ın etkili oyununa Neslihan da katılınca milli takım avantajını korudu. Neslihan'ın üst üste 3 kez sol eliyle yaptığı smaçları çıkaramayan Almanya yenilgiye razı oldu. 14-10'da maç sayısını kullanamayan millilerimiz 1 servis sonra seti 15-11 alarak 5.lik maçı oynamaya hak kazandı.

Millilerin 5. lik maçındaki rakibi Sırbistan ya da İtalya olacak.

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