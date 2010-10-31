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Spor

FİLENİN SULTANLARI 3. SIRAYA YÜKSELDİ OSAKA (A.A)

31 Ekim 2010 15:36

-FİLENİN SULTANLARI 3. SIRAYA YÜKSELDİ OSAKA (A.A) - 31.10.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 3. gün maçları sonunda (D) Grubu'nda 5 puanla 3. sıraya yükseldi. (D) Grubu'nda günün ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Türkiye, zorlu bir mücadele sonunda karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. (A) Milli Takım böylece 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 5 puanla 3. sıraya yerleşti ve 2. tura yükselme yolunda büyük avantaj elde etti. İlk tur sonunda gruplarda ilk 4 takım arasına girenler 2. tura yükselecek. Grupta bugün yapılan diğer karşılaşmalarda Rusya, Kanada'yı, Güney Kore ise Çin'i 3-0 yendiler. Şampiyonada 3. gün maçları sonunda (D) Grubu'nda puan durumu ve 1 günlük aranın ardından 2 Kasım Salı günü yapılacak maçların programı TSİ şöyle: /* TAKIMLAR              O    G    M   AS   VS  PUAN ------------------------------------------------- 1.Rusya               3    3    -   9     2    6 2.Güney Kore          3    3    -   9     -    6  3.Türkiye             3    2    1   7     6    5 4.Çin                 3    1    2   4     6    4 5.Dominik Cumhuriyeti 3    -    3   3     9    3 6.Kanada              3    -    3   -     9    3 */ -2 KASIM SALI GÜNÜ PROGRAMI- /* 06.30 Türkiye-Kanada 09.15 Rusya-Güney Kore 11.45 Güney Kore-Çin */

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