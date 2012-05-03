Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

Voleybolda, 2012 Londra Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri'nde Türkiye, (A) Grubu'ndaki 2. maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek yarı finale çıkmayı garantiledi.

Molanın ardından hücumda Özge ve Esra ile etkili olan (A) Milli Takım, farkı çabuk açtı. İkinci teknik molaya 16-10 önde giren (A) Milliler, blokta Bahar, Neslihan ve Özge ile alkış alırken, ilk set 25-19 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı: 1-0

İkinci setin ilk bölümünde her iki takım da servis hatalarından sayı kaybetti. Rakibinin hücum ve savunmada verdiği açıkları iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, Eda'nın servis atışından aldığı sayıyla ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Bu dakikadan sonra Hırvatistan savunmada direncini artırdı.

Blok-out'lardan sayılar bulan Hırvat ekibi farkı çabuk eritti, ancak Türkiye 2. teknik molayı da 16-15 önde tamamladı. Gözde ve Neslihan'ın sert smaçlarından sayılar bulan (A) Milli Takım, file önünde Büşra ile geçilmez oldu ve seti 25-20 aldı: 2-0

Üçüncü sette de üstün oyununu sürdüren Türkiye, bu setin ilk teknik molasını 8-4, ikinci teknik molasını ise 16-11 önde geçti. Motivasyonu iyice azalan Hırvatistan, ikinci teknik molanın ardından oyundan düştü. (A) Milli Takım, bu seti 25-14 alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu arada, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Andre Meyer, (A) Milli Takım'ın ana sponsoru Vakıfbank'ın genel müdürü Süleyman Kalkan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, karşılaşmayı protokol

tribününden takip etti.

(A) Milli Takım, yarı finaller öncesi gruptaki 3. ve son maçını yarın saat 19.00'da Almanya ile yapacak.