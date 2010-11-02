-FİLENİN SULTANLARI 2. TURU GARANTİLEDİ OSAKA (A.A) - 02.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 4. gün maçları sonunda (D) Grubu'nda 7 puanla 3. sıradaki yerini korudu ve 2. tura yükselmeyi garantiledi. (D) Grubu'nda günün ilk maçında Kanada ile karşılaşan Türkiye 3-2 galip gelerek 3 galibiyet, 1 yenilgi ve 7 puanla, oynaması gereken 1 maç daha kalmasına rağmen gruptan çıkmayı garantiledi. Türk Milli Takımı, yarın gruptaki son maçını TSİ 08.30'da Güney Kore ile yapacak. (A) Milli Takım, gruptan çıkmayı garantilese de Güney Kore maçı, statü gereği 1. turdan 2. tura puan taşındığı için büyük önem taşıyor. Güney Kore maçından alınacak puan ve sayı averajları, Türk Milli Takımı'na 2. turun ardından yarı finallere yükselebilmek için büyük avantaj sağlayacak. (D) Grubunda bugün yapılan diğer karşılaşmalarda Rusya, Güney Kore'yi 25-18, 25-17, 19-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1, Çin ise Dominik Cumhuriyeti'ni 25-12, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yendi. Şampiyonada 4. gün maçları sonunda (D) Grubu'nda puan durumu ve yarın yapılacak 1. Tur son maçlarının programı TSİ şöyle: TAKIMLAR O G M AS VS PUAN ------------------------------------------------- 1.Rusya 4 4 - 12 3 8 2.Güney Kore 4 3 1 10 3 7 3.Türkiye 4 3 1 10 8 7 4.Çin 4 2 2 7 6 6 5.Dominik Cumhuriyeti 4 - 4 3 12 4 6.Kanada 4 - 4 2 12 4 -3 KASIM ÇARŞAMBA PROGRAMI- 06.00 Kanada-Dominik Cumhuriyeti 08.30 Güney Kore-Türkiye 11.00 Çin-Rusya