Filenin Efeleri, gruptaki son maçına çıkıyor

Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk mağlubiyetini Hollanda karşısında alan Filenin Efeleri, C Grubu'nun son maçında Finlandiya ile karşılıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında bugün Finlandiya ile karşılaşacak.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayımlanacak.

Filenin Efeleri grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen Filenin Efeleri, son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup oldu.

Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.