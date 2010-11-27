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Spor

FİLEDE YARIN 2 DERBİ HEYECANI İSTANBUL (A.A)

27 Kasım 2010 13:54

-FİLEDE YARIN 2 DERBİ HEYECANI  İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Voleybolda yarın Aroma Erkekler Birinci Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray, Aroma Bayanlar Birinci Ligi'nde ise Fenerbahçe Acıbadem-Beşiktaş derbileri yapılacak.  İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu, yarın 2 derbi mücadelesine sahne olacak.  Aroma Erkekler Birinci Ligi 7. hafta mücadelesinde ligde 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 5. sırada bulunan 11 puanlı Fenerbahçe ile aynı puana sahip averajla 6. sırada bulunan Galatasaray karşı karşıya gelecek. Saat 15.00'de başlayacak karşılaşma Sports TV ve Fenerbahçe TV'den naklen yayınlanacak.  Günün diğer derbi karşılaşması Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde ikinci hafta mücadelesine çıkacak Fenerbahçe Acıbadem ile Beşiktaş arasında yapılacak. Saat 17.30'da başlayacak bu maç da Sports TV ve Fenerbahçe TV'den izlenebilecek.  Puan cetvelinde, ilk hafta Galatasaray Medical Park'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Acıbadem ilk sırada, kendi sahasında İller Bankası'na 3-0 mağlup olan Beşiktaş ise 9. sırada bulunuyor. 

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