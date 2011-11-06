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Filede Ukrayna yenilgisi ANKARA (A.A)

06 Kasım 2011 23:01

-Filede Ukrayna yenilgisi ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - 2013 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Grup'ta mücadele eden Türkiye, deplasmanda Ukrayna'ya 32-20 yenildi. Türkiye, gruptaki ikinci maçında Ukrayna ile Zaporozhye kentindeki Palace of Sports Yunost'ta karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını 16-7 üstünlükle kapatan Türkiye, maçtan 32-20 yenik ayrıldı. Türkiye, 2 Kasım'da Mersin'de oynanan gruptaki ilk maçında Ukrayna'ya 26-24 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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