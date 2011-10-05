-Filede Süper Kupa heyecanı İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Voleybolda erkekler ve bayanlarda hafta sonunda Süper Kupa heyecanı yaşanacak. Aroma 1. Lig şampiyonları ile Teledünya Türkiye Kupası sahiplerini karşı karşıya getirecek 2011-2012 sezonu Süper Kupa maçları, 8 Ekim Cumartesi ve 9 Ekim Pazar günlerinde Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Erkekler Süper Kupa maçı Aroma Erkekler 1. Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile Teledünya Türkiye Kupası sahibi Arkasspor arasında oynanacak. Mücadele, 8 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Bayanlar Süper Kupa'da ise Aroma Bayanlar 1. Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile Teledünya Türkiye Kupası sahibi Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek. 9 Ekim Pazar günü oynanacak bu müsabakanın başlama saati ise 18.30.