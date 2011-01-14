-FİLEDE ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Voleybolda, Avrupa Bayanlar Şampiyonlar Ligi ve Erkekler CEV Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Avrupa Bayanlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Acıbadem'in Dörtlü Finallerin ev sahipliğini alarak finallere doğrudan katılma hakkı elde etmesinin ardından 12'li Play-Off grubundaki eşleşmeler de açıklandı. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) Lüksemburg'daki merkezinde bugün yapılan kura çekimine göre Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, 12'li Play-Off grubunda Polonya'nın Aluprof takımıyla eşleşirken, Eczacıbaşı Vitra ise bu grupta Fransa'nın RC Cannes takımıyla karşılaşacak. 12'li Play-Off grubunda ilk maçlar 1-2-3 Şubat, rövanş maçları ise 8-9-10 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu turdan çıkmayı başaran takımlar 6'lı Play-Off grubunda mücadele etme hakkı kazanacak. 6'lı Play-Off grubunda ise ilk maçlar 22-23-24 Şubat, rövanşlar ise 1-2-3 Mart tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe Acıbadem, 12'li ve 6'lı Play-Off gruplarına katılmadan direk olarak ev sahipliğini yapacağı Dörtlü Finallerde mücadele edecek. Dörtlü Finaller, 19-20 Mart tarihlerinde İstanbul'da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. Öte yandan Erkekler CEV Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, Çalenç Turu'nda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımıyla eşleşti. İlk maçların 1-2-3, rövanş maçlarının ise 8-9-10 Şubat tarihlerinde yapılacağı Çalenç Turu'nda başarılı olan takımlar Yarı Finale yükselecek. Yarı Final grubunda ilk maçlar 22-23, rövanş maçları ise 26-27 Şubat'ta oynanacak. Finalde ise ilk maç 8-9, rövanş maçı 12-13 Mart'ta yapılacak.