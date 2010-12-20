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Spor

FİLEDE FENERBAHÇE İLK FİNALİST ANKARA (A.A)

20 Aralık 2010 13:06

-FİLEDE FENERBAHÇE İLK FİNALİST ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Dünya Bayanlar Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçe Acıbadem, yarı final maçında Dominik Cumhuriyeti'nden Mirador'u 3-0 yendi ve ilk finalist oldu. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonada, bugün yarı final oynayan sarı-lacivertli ekip, Mirador karşısında 25-21, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-0 galip geldi. Fenerbahçe Acıbadem finalde, bugün Brezilya'dan Sollys Osasco ile İtalyan Volley Bergamo arasında yapılacak diğer yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.  Şampiyona, yarın TSİ 09.00'da yapılacak 3'üncülük ve TSİ 16.00'da yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

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