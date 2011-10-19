Filede etek devrimi

T24- Rus antrenör Nikolai Karpol’un başlattığı yeni modaya göre, etek boyları en fazla 20 santim olacak. Şimdiden büyük ilgi toplayan giysilerin kısa sürede dünyaya yayılması bekleniyor.



Hürriyet'in haberine göre, kadın voleybolunda mayo, şort ve kalın külotlu çoraptan sonra şimdi de etek modası başladı. Bu sporda yıllardır başarılarının yanı sıra kıyafet modasında da öncü olan Rusya şorttan eteğe geçti.





Yüz yılın antrenörü seçilen Nikolai Karpol, teknik kariyerinin dışında şimdi de kıyafetlere el attı ve etek formanın öncülüğünü yapmaya başladı. Rusya’nın NTMK Uralochka takımının teknik patronluğunu yapan Karpol, “Dünya voleybolunun seyir estetiği açısından da yenilik yapması gerekiyor. Bu da formalarla olur. Sporcuların hem maç sırasında rahat etmeleri hem de voleybola temaşa kazandırılması açısından etek modasını getirdik” diyerek kendi sporcularına etek giydirdi.





Rahat hissedecekler





Yeni modanın öncüsü Nikolai Karpol, hayli iddialı olduğu formaları ise “Sizlere bir sürprizim daha olacak. Bundan sonra bizim kızları sahada şortla değil, etekle izleyeceksiniz. Biz teknik yeniliklerimizin yanı sıra modada da öncü bir ülkeyiz. Bu yeni kıyafetimizle kızlarımız kendilerini sahada daha rahat hissedecekler” sözleriyle tanıttı.





Giymek için izin alındı





Bu arada efsane antrenör, etek modası için önce kendi federasyonundan, ardından da Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB’den izin almayı ihmal etmedi. Buna göre, etekli formanın moda öncüsü NTMK Uralochka takımı, Avrupa kupası maçlarında da bu formalarla sahaya çıkabilecek.

Rusya’nın Ekaterinburg şehrinin takımı olan NTMK Uralochka’da başlayan etek modası şimdiden büyük sükse yaparken, bu akımın önce Rusya liglerine ardından da hızla tüm dünyaya yayılması bekleniyor.





Süper mini etek ölçülerinde





YENİ moda ile giyilmeye başlanan 20 santimetre boyundaki süper mini etekler sporcuları oldukça seksi gösteriyor. Voleybolcular eteklerin içine ise şort külot giyiyorlar. FIVB’nin kurallarına göre; eteklerin şort külotlardan en fazla 10 santim uzun olması gerekiyor. Yeni giysiler, streç pamuk kumaştan yapılıyorlar.

Etek formalar, dünya voleybolunda yaklaşık 7 yıldır süren şort modasının artık eskidiğinin konuşulmaya başladığı günlerde ortaya çıktı. Kadın voleybolcuların formalarında önce mayo sonra da şort derken, artık sıra eteğe gelmiş gibi görünüyor.

Bacakları uzun gösteriyor

Etek forma fikri, kadın voleybolcular tarafından da olumlu karşılandı. Sovyetler Birliği döneminden son 2 yıla dek voleybol kariyerini başarı ile sürdüren Rus asıllı Türk vatandaşı sporcu İnessa Korkmaz, “Etek forma çok iyi bir fikir. Şu anda voleybolu sürdürmüş olsaydım ben de giyerdim. Bacakları uzun ve seksi gösteriyor. Bu etek mayo erkek seyircilerin de ilgisini çekiyor. Kadın estetiği ön plana çıkıyor” yorumunda bulundu.





Tesettürle oynayan da var





Ruslar mini eteğe geçerken, dünyada çok farjklı kıyafetler de giyiliyor. Örneğin Mısır ve İranlı kadın sporcular, maçlara tesettürlü çıktıkları için şort ve mayo giymiyorlar. Eşofmanla başlayan tesettürlü kıyafet uygulaması kalın külotlu çoraplarla sürüyor. Bazı İslam ülkelerinin sporcuları ise bacaklarını uzun şortlarının ardından dizlik ve çorapla örtmeyi seçiyor.





Mayolar rahatsız ediyordu



Dünya üzerinde 2002-2003 sezonuna kadar lycra mayolarla oynanılan voleybolda, sporcular sık sık şikayetçi oluyordu. Kadın sporcular, özellikle smaç, blok ve yer plonjonlarında zaman zaman rahatsızlık yaşıyordu. Hatta mayoların sürekli kasık aralarına çıkmasının verdiği sıkıntılar gündemden düşmemişti. Ülkelerin ulusal federasyonları bu konuyu FIVB’ye getirdiler. Bu şikayetlerle birlikte yine Rusya’da başlayan şort modası, 2003-2004 sezonundan itibaren diğer ülkelere yayıldı ve bugünlere kadar da geldi.

