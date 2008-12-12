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Spor

Filede derbi heyecanı

Erkekler Voleybol Ligi'nin 10. haftasında yarın Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak.

12 Aralık 2008 02:00


Erkekler Voleybol Ligi'nin 10. haftasında yarın Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak.

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın karşı karşıya gelecek.

TVF 50. Yıl Spor Salonu'ndaki dev maç saat 17.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 9 hafta sonunda 5'er galibiyet ve 4'er yenilgisi bulunan ezeli rakiplerden, son şampiyon Fenerbahçe set averajıyla 5., Galatasaray ise 7. sırada bulunuyor.

Öte yandan, iki takım arasında bu sezon Teledünya Türkiye Kupası'nda yapılan maçta gülen taraf 3-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.

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