Filede All-Star heyecanı

Voleybolun yıldızlarını bir araya getirecek "Aroma All-Star 2009" organizasyonu, 3 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.







Akatlar'daki BJK Cola Turka Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonda bayan ve erkek voleybol milli takımları, yabancılar karmaları ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonda maçların yanı sıra çeşitli yarışmalar, dans gösterileri ve Hande Yener konseri düzenlenecek.



"Aroma All-Star 2009" organizasyonu, Swissotel'de düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.



Toplantıya Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık'ın yanı sıra Aroma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Duruk, Aroma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Mahmut Atom Duruk ile (A) Milli Erkek Voleybol Takımı Koordinatörü Semih Oktay, (A) Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Ender Kıdoğlu, (A) Milli Bayan Voleybol Takımı Koordinatörü Cengiz Göllü, (A) Milli Bayan Voleybol Takımı Kaptanı Esra Gümüş katıldı.



Federasyon Başkanı Karabıyık, geleneksel hale getirmeyi planladıkları bu organizasyonun, Aroma'nın desteğiyle ilkinden çok daha farklı olacağına inandığını belirterek, "Metin ve Mahmut Duruk'un şansında voleybola katılan Aroma'ya çok teşekkür ediyor, bu birlikteliğin uzun yıllar devamını diliyorum" dedi.





"VOLEYBOL İLE BÜTÜNLEŞTİK"



Aroma A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Mahmut Atom Duruk ise voleybol ile güzel bir birliktelik oluşturduklarını kaydederek, "Aroma camiası olarak voleybol ile bütünleştik" ifadesini kullandı.



Medyadan voleybol haberlerine daha çok yer vermesi için destek isteyen Duruk, "Bizler voleybolun geleceği için 2. ve 3. liglere de sponsor olduk. Tabandaki amatör ruhu hareketlendirmek adına elimizden gelen tüm varlığımızı ortaya koyuyoruz. Bu işi bir sosyal etkileşim projesi olarak görüyoruz. Basınımızın da bizlerin yanında yer almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Aroma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Duruk ise dünyayı etkileyen ekonomik krize rağmen, voleybola verdikleri desteğin arttığının belirtilmesi üzerine, voleybol ile birlikteliklerinin uzun soluklu bir program olduğunu ifade ederek, "Bu yıl kriz oldu duracağız, gelecek yıl iyi oldu devam edeceğiz, bizim böyle bir programımız yok. Biz bunu çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Voleybolun tabana yayılmasındaki programımızdan taviz vermiyoruz. Buna da devam edeceğiz" dedi.



Metin Duruk, voleybola verdikleri desteğin ticari bir organizasyon olan Aroma'nın tanıtımının bir parçası olduğunun reddedilemeyeceğini, 40 yılını dolduran markalarının voleybolla gençleştiğini vurgulayarak, "Nefesimiz yettiği sürece voleybolla birlikte olacağız" diye konuştu.



(A) Milli Bayan Voleybol Takımı Koordinatörü Cengiz Göllü ise organizasyonun sporseverlerin ilgisini çekeceğini düşündüğünü kaydederek, voleybol ve eğlenceyle dolu bir güne herkesin katılmasının en büyük dileği olduğunu ifade etti.



(A) Milli Erkek Voleybol Takımı Koordinatörü Semih Oktay da 2009 yılında voleybol takımlarının önemli sınavlara çıkacağını hatırlatarak, "Milli takımlarımızı kısa süreli de olsa bir araya getirme şansı bulduk. Bu fırsatı da iyi değerlendirdik" dedi.



(A) Milli Bayan Voleybol Takımı Kaptanı Esra Gümüş, bu yılki organizasyonun Aroma'nın katkısıyla daha keyifli geçeceğine inandığını belirterek, "Karşımızda bir dünya karması olacak. Hem zevk almayı hem de kazanmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



(A) Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Ender Kıdoğlu ise bu büyük organizasyona katılıyor olmaktan takımı adına mutluluk duyduğunu söyledi.



ORGANİZASYON PROGRAMI



3 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak "Aroma All-Star 2009" organizasyonunda, ilk olarak bayanlar smaç servis ve smaç yarışmaları yapılacak. Bayan milli takımlar ödül töreninin ardından, saat 14.00'de bayanlar All-Star maçı oynanacak.



Erkekler smaç servis ve smaç yarışmalarının ardından saat 17.00'de de erkekler All-Star müsabakası yapılacak.



Program, Hande Yener konseriyle sona erecek.

