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Filede 16 yıl sonra bir ilk

Voleybolda, Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında, deplasmanda Ukrayna'nın Lokomotiv Kharkiv takımını 3-0 yenen Halkbank, finale yükseldi

14 Şubat 2013 09:58

Voleybolda 16 yıl sonra bir ilk yaşandı. Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında, Ukrayna'nın Lokomotiv Kharkiv takımını 3-0 mağlup eden Halkbank, finale kaldı.
 
Voleybolda, Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında, deplasmanda Ukrayna'nın Lokomotiv Kharkiv takımını 3-0 yenen Halkbank, finale yükseldi.

Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki Kharkiv Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın setleri 21-25, 23-25 ve 22-25 şeklinde sonuçlandı.

Sahasındaki ilk maçta da 3-0 galip gelen Halkbank, böylece galibiyetlerde durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi. Halkbank, 1997 yılından bu yana Erkekler CEV Kupası'nda final mücadelesi verecek ilk Türk takımı oldu. 1997'de Netaş kupada final oynamış ve ikinci olmuştu.

Diğer temsilcimiz Maliye Milli Piyango Erkek Voleybol Takımı'nın yarı final rövanş maçında, İtalyan Andreoli'ye ''altın set''te yenilmesi üzerine finalin adı da belli oldu.

Halkbank, finalde Andreoli ile karşı karşıya gelecek. Maliye Milli Piyango ise üçüncülük için mücadele edecek.

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