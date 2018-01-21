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Spor

File derbisinde zafer Fenerbahçe'nin

İSTANBUL, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 25-19, 21-25, 25-20, 23-25 ve 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti

21 Ocak 2018 22:38

İSTANBUL, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 15\'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş\'ı 25-19, 21-25, 25-20, 23-25 ve 13-15\'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 13\'üncü galibiyetine uzanırken, Beşiktaş 10\'uncu mağlubiyetini aldı.
Sultanlar Ligi\'nde günün sonuçları şu şekilde:
Halkbank - Bursa B.Şehir Bld.: 0-3 (17-25, 23-25, 21-25)
Nilüfer Bld. - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (13-25, 7-25, 21-25)
Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Seramiksan: 2-3 (25-22, 25-16, 18-25, 20-25, 12-15)
Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3 (25-19, 21-25, 25-20, 23-25, 13-15)

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