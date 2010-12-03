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Dünya

FİLDİŞİ SAHİLLERİ SINIRLARINI KAPATTI ANKARA (A.A)

03 Aralık 2010 11:18

-FİLDİŞİ SAHİLLERİ SINIRLARINI KAPATTI ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Fildişi Sahilleri'nde Anayasa Mahkemesinin, 2002 yılındaki iç savaştan bu yana ilk kez yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonucunu geçersiz ilan etmesinin ardından ülkenin hava, deniz ve kara sınırları kapatıldı. Ordu sözcüsü Babri Gohuru, ülkenin sınırlarının her türlü mal ve insan akışına yeni bir emre kadar kapatıldığını ve uluslararası haber kanallarının yayınının kesildiğini açıkladı. Seçim komisyonu, seçimi muhalefetin adayı Alassane Uattara'nın kazandığını, Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun kaybettiğini açıklamış, Gbagbo sonuca itiraz etmişti. Gbagbo yanlıları da ülkenin, Uattara'nın favori olduğu kuzeyinde seçime hile karıştığı gerekçesiyle sonuçların açıklanmasını durdurmaya çalışmıştı. Bu arada, BM Güvenlik Konseyi ülkedeki taraflara sağduyulu olmaları çağrısında bulundu.

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