Fildişi Sahili Eriksson'la anlaştı

T24 - Fildişi Sahili'nin, milli futbol takımının başına İsveçli Sven-Goran Eriksson'u getirdiği açıklandı.



Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Eriksson'un, 2010 Dünya Kupası'nda milli takımın başında olacağı bildirildi.



Fildişi Sahili Milli Takımı, Dünya Kupası'nda (G) Grubu'nda Brezilya, Portekiz ve Kuzey Kore ile ilk ikiye girmek için mücadele edecek.



Fildişi Sahili'nin Türkiye'nin Hollandalı teknik adam Guus Hiddink'le anlaşmasının ardından Hiddink için devreye girdiği iddia edilmişti.

