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Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı'nın ilginç talebi Erdoğan'ı güldürdü

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Vattara'nın Türk halkından isteği ağır protokol havasını dağıttı

27 Mart 2015 10:41

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı'nın dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı ortak basın toplantısı renkli anlara sahne oldu. Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Vattara'nın Türkiye'den talebi ağır protokol havasının bir anda dağılmasına neden oldu. Fildişi Sahili'nin dünyanın en büyük kakao üreticisi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Vattara, "Türk halkından daha fazla çikolata tüketmesini istiyoruz. Bu yolla biz de kakao fiyatlarını yükseltebiliriz. Siz de çikolatayı seviyorsunuz herhalde size de daha fazla çikolota yemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

Vattara'nın Türk halkından bu isteği ağır protokol havasını dağıtırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu talep gülümseyerek karşıladı.

Basın toplantısı samimi bir havada devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan Didier Drogba'dan açınca yüzler yine güldü.

Erdoğan, "Drogba fahri elçi gibiydi. Hakikaten tanışmaya vesile oluyor. Şu anda bulunduğu yerde de başarılar diliyorum ama futbolu bırakmadıysa tabi öyle haberler vardı" dedi.

Fildişi Cumhurbaşkanı Vattara, Erdoğan'ın jestine "Drogba'nın bu kadar sevildiğini bilmiyordum" diyerek karşılık verdi.

Basın toplantısından önce ise ikili anlaşmalar yapıldı. Türk tarafında anlaşmalara dört bakan, dışişleri, milli savunma, gençlik ve spor ile kültür turizm bakanları imza attı.

Ama Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı'nın attığı imzaların sonu bir türlü gelmedi, bütün anlaşmaları aynı bakan imzaladı.

Bakan her imzadan sonra yerine gitmek için ayaklansa da görevliler tarafından her seferinde beklemesi konusunda nazikçe uyarıldı.

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