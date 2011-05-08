T24 LogoT24 Logo
Dünya

FİLDİŞİ KIYISI'NDA YENİ BİR TOPLU MEZAR BULUNDU ABİDJAN (A.A)

08 Mayıs 2011 20:12

-FİLDİŞİ KIYISI'NDA YENİ BİR TOPLU MEZAR BULUNDU ABİDJAN (A.A) - 08.05.2011 - Fildişi Kıyısı'nın Abidjan kentindeki Yopougon mahallesinde, içinde 29 ceset bulunan yeni bir toplu mezar bulunduğu belirtildi.  Kent sakini Brahima Bakayoko, devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo'ya bağlı güçlerin, Gbagbo'nun 11 Nisan'da gözaltına alınması nedeniyle yapılan kutlamalar sırasında söz konusu mahalleye geldiğini, demokratik yolla seçilen Alassane Ouattara'yı destekleyen 2 etnik grubu hedef aldığını belirtti ve ''Öldürdükleri 2 genci aynı mezara gömmek için bizi zorladılar. Mezarda 29 ceset saydım'' dedi.  Cenevre'deki BM İnsan Hakları bürosu da yeni bir toplu mezar olduğu düşünülen Yopougon'daki futbol sahasını incelemek üzere müfettişlerin gönderildiğini kaydetti.  Ülkede 28 Kasım'da düzenlenen seçimlerin ardından patlak veren 5 aylık kriz döneminin sonunda Uattara Devlet Başkanı ilan edilmişti. Eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo, seçim sonuçlarına itiraz etmiş, seçimi kendisinin kazandığını ileri sürüp makamını terk etmemiş, ancak 5 ay süren krizin ardından 11 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24