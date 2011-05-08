-FİLDİŞİ KIYISI'NDA YENİ BİR TOPLU MEZAR BULUNDU ABİDJAN (A.A) - 08.05.2011 - Fildişi Kıyısı'nın Abidjan kentindeki Yopougon mahallesinde, içinde 29 ceset bulunan yeni bir toplu mezar bulunduğu belirtildi. Kent sakini Brahima Bakayoko, devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo'ya bağlı güçlerin, Gbagbo'nun 11 Nisan'da gözaltına alınması nedeniyle yapılan kutlamalar sırasında söz konusu mahalleye geldiğini, demokratik yolla seçilen Alassane Ouattara'yı destekleyen 2 etnik grubu hedef aldığını belirtti ve ''Öldürdükleri 2 genci aynı mezara gömmek için bizi zorladılar. Mezarda 29 ceset saydım'' dedi. Cenevre'deki BM İnsan Hakları bürosu da yeni bir toplu mezar olduğu düşünülen Yopougon'daki futbol sahasını incelemek üzere müfettişlerin gönderildiğini kaydetti. Ülkede 28 Kasım'da düzenlenen seçimlerin ardından patlak veren 5 aylık kriz döneminin sonunda Uattara Devlet Başkanı ilan edilmişti. Eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo, seçim sonuçlarına itiraz etmiş, seçimi kendisinin kazandığını ileri sürüp makamını terk etmemiş, ancak 5 ay süren krizin ardından 11 Nisan'da gözaltına alınmıştı.