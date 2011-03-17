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Dünya

FİLDİŞİ KIYISI'NDA PATLAMA: 10 ÖLÜ ABİDJAN (A.A)

17 Mart 2011 20:26

-FİLDİŞİ KIYISI'NDA PATLAMA: 10 ÖLÜ ABİDJAN (A.A) - 17.03.2011 - Fildişi Kıyısı'nın başkenti Abidjan'da kalabalık bir alışveriş bölgesinde top mermisi patladığı, ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü bildirildi. Görgü tanıkları, Abobo bölgesindeki alışveriş bölgesinde top mermisinin patlaması sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Fildişi Kıyısı'nda devlet başkanlığı seçimini Alassane Uattara kazanmış ancak Laurent Gbagbo seçim yenilgisine rağmen koltuğunu bırakmamıştı. BM, siyasi krizin çözülmediği ülkede Aralık ayından bu yana şiddet olaylarında ölenlerin sayısının 410'a yükseldiğini açıkladı. Top mermisini kimin attığı bilinmiyor, ancak tanıklar Gbagbo'ya bağlı güçlerin atmış olabileceğini ifade ediyor.

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