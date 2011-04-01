-FİLDİŞİ KIYISI'NDA ÇATIŞMA ABIDJAN (A.A) - 01.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nda uluslararası toplumun devlet başkanı olarak tanıdığı Alassane Uattara hükümetine bağlı güçlerin, ülkenin en büyük ve en önemli kenti Abidjan'daki devlet televizyonu RTI'yı ele geçirdiği bildirildi. Uattara hükümetinin 'savunma bakanlığı' sözcüsü Leon Kuaku Alla yaptığı açıklamada, "RTI'yi ele geçirdik, cumhuriyetçi güçler RTI binasında" dedi. Alla açıklamasında, "Hedefimiz Laurent Gbagbo'ya iktidarı terk etmesini sağlamak, bu çerçevede başkanlık sarayını da, başkanlık konutunu da ele geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Öta yandan AFP muhabirleri, Abidjan'ın merkezinde başkanlık sarayının yer aldığı Plateau adlı semte Uattara ile Gbagbo güçlerinin ağır silahlarla çatıştıklarını duyurdu. Muhabirler, kentin kuzeyinde Kokody semtinde yer alan başkanlık konutunun etrafında da çatışmalar meydana geldiğini belirtti. -SINIRLAR KAPATILDI- Uluslararası toplumun devlet başkanı olarak tanıdığı Alassane Uattara hükümeti, "yeni bir emre kadar ülkenin bütün sınırlarının kapatıldığını" duyurdu. Uattara hükümetinin 'içişleri bakanı' Hamed Bakayoko yayımladığı yazılı açıklamada, "yeni bir emre kadar kara, hava ve deniz sınırlarının kapatıldığını'' belirterek, bütün Fildişi Kıyısı vatandaşlarının bu uygulamaya "titizlikle uymalarını, sükünet ve huzurlarını muhafaza etmelerini istediklerini'' kaydetti. Uattara hükümeti, güvenlik nedeniyle ülkenin en büyük ve en önemli kenti Abidjan'da gece sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Uattara'ya bağlı güçler Abidjan'ı kuşatmış, dün de kentin merkezinden ağır silah sesleri geldiği bildirilmişti. Fildişi Kıyısı'nda Kasım 2010'da yapılan seçimleri kaybettiği BM tarafından onaylanan Laurent Gbagbo, devlet başkanlığı yetkilerini seçimin galibi Alessane Quattara'ya devretmeye itiraz etmişti. -GBAGBO'NUN İKTİDARI BIRAKMASINI İSTİYOR- Güney Afrika Ülkeleri Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülkelerin liderleri, Fildişi Kıyısı'nda Kasım 2010'da yapılan seçimleri kaybettiği BM tarafından onaylanan Laurent Gbagbo'nun iktidarı terk etmesini istedi. Zambiya'nın güneybatısında yer alan Livingstone kentinde SADC zirvesi için biraraya gelen liderler, Laurent Gbagbo'ya, ülkesinin bir kan gölüne dönmesini engellemek için, bir an önce iktidarı terk etmeye ve devlet başkanlığı yetkilerini uluslararası toplum tarafından devlet başkanı olarak tanınan seçimin galibi Alessane Quattara'ya devretmesi yönünde çağrıda bulundu.