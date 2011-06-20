-FILA, KKTC'Yİ ÜYELİĞE KABUL ETTİ ANKARA (A.A)- 20.06.2011 - Tevfik Erçetin - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), FILA (Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği) tarafından üyeliğe kabul edildi. FILA Yönetim Kurulu'nda yer alan Rodika Yakşi'nin yanı sıra Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı Bekir Çeker'in girişimleri sonucunda FILA üyeliğine kabul edilen KKTC, ilk olarak 17-19 Haziran tarihlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'na katıldı. Bayrağı, diğer katılımcı ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekilen KKTC, turnuvada 3 sporcuyla mücadele etti. KKTC adına serbest stil 58 kiloda M. Fethullah Erol, 54 kiloda Fırat Veli Kubat ve 76 kiloda da Veli Tokdemir mindere çıktı. Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan gençlerin de spor yapmaya ve uluslararası spor müsabakalarına katılmaya haklarının olduğunu dile getirerek, ''Bu düşünceyle özellikle ata sporumuz güreşte, KKTC'li sporcuların da uluslararası arenada boy gösterebilmeleri için girişimlerde bulunduk. Bu konuda aslında özellikle FILA yönetimindeki temsilcimiz Rodika Yakşi uzun süredir çaba harcıyordu. Sonuçta FILA yönetim kurulu son toplantısında KKTC'nin üyeliğini kabul etti. Bundan böyle KKTC'li güreşçi kardeşlerimiz tüm uluslararası turnuvalarda kendi bayrakları altında mücadele edebilecekler. Sadece Avrupa ve dünya şampiyonalarında yer alamayacaklar'' diye konuştu. -YAKŞİ: ''BU KONUDA UZUN SÜREDİR ÇABA HARCIYORDUK''- FILA Yönetim Kurulu Üyesi Rodika Yakşi ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin FILA organizasyonlarında yer alabilmesi için uzun süredir yoğun çaba harcadıklarını dile getirerek, şunları söyledi: ''Ne mutlu ki bu güzel sonuca ulaştık. Aslında başta FILA Başkanı Raphael Martinetti olmak üzere diğer yönetim kurulu üyeleriyle birebir görüşmeler yaparak, KKTC'nin bu ay içinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Akdeniz Şampiyonası'na katılabilmesi konusunda 'olur' almıştık. Fakat KKTC Güreş Federasyonu hazırlıklarını tamamlayamadığı için bu organizasyona sporcu gönderemedi. Sonuçta ilk olarak Kuşadası'nda düzenlediğimiz Uluslararası Zafer Kupası'na sporcu gönderdiler. KKTC'nin bayrağı bu organizasyonda diğer katılımcı ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi.'' -BAŞAT: ''HARİKA BİR GELİŞME''- KKTC Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Başat, Kıbrıslı Türkler'in 31 yıl aradan sonra yeniden FILA yönetimine kabul edilmesini ''harika bir gelişme'' olarak değerlendirdi. KKTC'ye uygulanan spor ambargosu yüzünden büyük acılar çektiklerini dile getiren Omaç Başat, şöyle konuştu: ''Halen bilardo ve bazı engelli spor dalları dışında uluslararası federasyonlarda üyeliğimiz bulunmuyor. Aslında 1960 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası Türk ve Rum cemaatlerinin spor, kültür ve eğitim alanlarında birbirinden ayrı olarak faaliyetlerde bulunabilmelerini öngörüyordu. Bu doğrultuda biz de Türk cemaati olarak gerek FILA ile gerekse bazı diğer uluslararası spor federasyonları ile ilişki içindeydik. Fakat Türkiye'nin 1980 yılındaki Moskova Olimpiyatları'nı boykot etmesinin ardından, burada gerçekleştirilen genel kurullarda başta güreş olmak üzere voleybol ve bisiklet dallarında uluslararası federasyonlardan çıkarıldık. Burada Türkiye'den temsilci olmamasından yararlanan Rumlar ve Yunanistan, istediklerini yaptırmayı başardılar.''