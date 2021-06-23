Fil sürüsünün 500 kilometrelik esrarengiz yolculuğu bilim insanlarını şaşırtıyor

Geçen yıl bahar aylarında ülkenin güneybatısında Myanmar ve Laos sınırı yakınındaki Şişuangbanna bölgesinden yola çıktığı düşünülen filler, kuzeye doğru hareket ederek yerleşim bölgelerinden geçti.

Fillerin yolculuğu yakından izlendi. Geçtikleri yerlerde evlerin kapılarını kırdılar, yemek 'çaldılar', çamurda oynadılar, kanalda banyo yaptılar ve ormanın orta yerinde uyukladılar.

Fillerin geri dönüp dönmeyeceği bilinmiyor. Tıpkı ülkede şimdiye kadar görülen en büyük fil göçünün neden gerçekleştiğinin bilinmemesi gibi.

New York City Üniversitesi'nden araştırmacı Joshua Plotnik, "Hakikati kimse bilmiyor. Ancak yemek, su, barınma gibi ihtiyaçlarla ilişkili olduğunu neredeyse biliyoruz. Asya'da fillerin yaşadığı doğal alanlarda insanlar tarafından rahatsız edilme olasılıkları artmış durumda ve bu durum yaşam alanlarının parçalanmasını, kaynakların azalmasını getiriyor" diyor.

Plotnik, fillerin bu hareketinin gruptaki sosyal dinamiklerle de ilişkili olabileceğini söylüyor.

Filler, en yaşlı ve zeki dişi bireyin grubu yönettiği ana erkil bir yapıya sahipler.

Yetişkin bir fil olmalarıyla birlikte erkekler grubu terk ediyor ya da diğer erkeklerle bir araya geliyor.

Öte yandan, göç eden fil sürüsü aralarında 3 erkeğin de bulunduğu 16-17 filden oluşuyordu. İki erkek geçen ay ayrıldı ve grup tek erkek fil ve dişilerle yoluna devam etti.

Şişuangbanna Tropik Botanik Bahçesi'nden araştırmacı Profesör Ahimsa Campos-Arceiz, "Bu durum olağan dışı değil. Ancak bu kadar uzun süre erkek filin grupta kalmasına şaşırdım. Muhtemelen alışılmadık bir toprakta olmalarıyla ilişkili. Kasaba ve şehirlerde hareket ettiklerinde onların çok yakın olduklarını görüyorum. Bu stres yaşadıklarını gösteriyor" diyor.

Filler, insanlara diğer memelilerden daha çok benzeyen davranışlara sahip: Doğum anında mutlu olmak, ölüme üzülmek ve tanımadıkları topraklarda kaygı duymak gibi duygular da insanlara bir hayli benziyor.

Araştırmacılar iki dişi filin yolculuk sırasında doğum yapmasına da çok şaşırmış: