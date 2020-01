"Fil kadar masum tiyatro"dan; İngilizce çocuk oyunları geliyor

Sanat hayatına “Fil kadar masum tiyatro” sloganı ile başlamış olan Tiyatro Fil; çocukların eğitimlerine eğlenceyle beraber destek olmak amacıyla, İngilizce öğretmenler ve pedagoglar eşliğinde 3 İngilizce çocuk tiyatrosu hazırladı.

İngilizce çocuk oyunları ve aktiviteler hazırlayarak her çocuğun dünyasında yer almayı hedefleyen Tiyatro Fil'in; 'Clean Clean With Green', 'Joey's Adventures' ve 'My Snowman' adlı 3 İngilizce oyunu, Ocak 2017 itibariyle sahneye konacak.

Tiyatro Fil'in 'eğitim' temelli üretilen projeler öğretim teknikleri göz önünde bulundurularak, İngilizce öğretmenleri ve pedagoglar eşliğinde anaokulu ve ilköğretim müfredatına uygun olarak hazırladığı oyunları, 3-9 yaş arası çocuklar rahatlıkla izleyebiliyor. İnteraktif olarak sahnelenen oyunlar çocukların katılımıyla yönleniyor. Çocuklar oyuncularla İngilizce iletişim kuruyor ve öğrendiklerini pekiştiriyor. Ayrıca yeni kelimeler öğrenerek İngilizce diline ilgilerini arttırıyorlar.

Misyonlarını, "Her şeyin en iyisini hak eden çocuklarımızın, eğitimlerine destek olmak amacıyla eğlenceli, kaliteli, eğitsel aktivitelerin yanı sıra İngilizce ve Türkçe tiyatro oyunları da sunarak gelişimlerine katkıda bulunmak" sözleriyle tanımlayan Tiyatro Fil'in, İngilizce Çocuk Tiyatroları Ocak 2017 programı şöyle:

“CLEAN CLEAN WITH GREEN”

Oyun hakkında

Üçgen, Kare ve Daire adlı şekil temizlikçiler aynı anda bir parkı temizlemeye gelirler ve kimin o parkın asıl temizlikçisi olduğuna ve parkı kimin temizleyeceğine bir türlü karar veremezler. Sonunda akıllarına bir fikir gelir. Bir yarışma düzenlemeye karar verirler. Bu yarışmayı kazanan parkın gerçek temizlikçisi olacaktır. Ancak bu yarışmayı üçü de kazanınca işler yeniden karışır. Şekiller sonunda parkın aslında hepimizin ortak yaşam alanı olduğuna karar verir ve parkı hep birlikte temizlemeye karar verirler. Sonunda kazanan dostluk olur.

Neden izlenmeli?

Oyun, şekiller ve yiyecekler temaları üzerinden okul öncesi ve ilköğretim müfredatına uygun olarak hazırlanmış olup, konu itibariyle dostluk, arkadaşlık ve paylaşma değerlerini de barındırarak çocuklara çevre temizliği bilincini kazandırmayı amaçlar. İnteraktif yapıya sahip bu oyun çocukların İngilizce konuşarak aktif olarak oyuna katılmalarını sağlamasının yanı sıra İngilizce diline ilgilerini de arttırır.

Nerede ve ne zaman?

7 Ocak 2017 Cumartesi Saat 13:00 – Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) A Salon.

15 Ocak 2017 Pazar Saat 15:00 – Torium Sahne (Torium AVM içi)

CKM Gişe Tel: 0216 467 25 68 – Torium Sahne Gişe Tel: 0212 699 90 50

Biletler biletiva.com ve salon gişelerinde!

Bilet Fiyatı: 25 TL

Künye

YAZAN: Tuğba GÜDÜCÜ POYRAZ

YÖNETEN: Mustafa POYRAZ

OYUNCULAR: Nurten İNAN, Barkın SARP, Pınar EFE

MÜZİK: Orhan Enes KUZU

KOREGROAF: Pınar EFE

AFİŞ: Erhan CİHANGİROĞLU

PEDAGOG: Gizem ÇİMİK

“JOEY’S ADVENTURES”

Oyun hakkında

Kahramanımız sevimli fil Joey ailesini kaybeder ve onları aramak için yollara düşer. Ailesinin bir hayvanat bahçesine kapatıldığını düşünen Joey, oradaki bekçiyi bir türlü atlatamaz. Maalesef ki kötü kalpli bekçi onu diğer hayvanlar gibi bir kafese kilitler. Sürpriz bir çıkış yolu bulan Joey, yeni arkadaşlar edinerek ailesini aramaya devam eder. Bakalım karşılaştığı zorluklar sonucunda kahramanımız ailesini bulabilecek mi?

Neden izlenmeli?

Oyunumuz içerik olarak aile teması üzerinden aile sevgisini; paylaşma ve yardımlaşma davranışları üzerinden de arkadaşlığın önemini vurgulamaktadır. Anlatım dili itibariyle İngilizce ile yeni tanışmış minik arkadaşlarımızın kolaylıkla anlayabileceği okul öncesi seviyesine de hitap eden bu danslı, müzikli ve eğlenceli oyunumuzu keyifle izleyeceksiniz. Çocuklarımız, kahramanımızın sorularını cevaplayarak ona yardım edecek ve bu şekilde oyuna interaktif olarak da katılmış olacaklar.

Nerede ve ne zaman?

Nerede: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) A Salonda

Ne Zaman: 7 Ocak 2017 Saat 15:00

CKM Gişe Tel: 0216 467 25 68

Biletler biletiva.com ve CKM gişesinde!

Bilet Fiyatı: 25 TL

Künye

YAZAN: Tuğba GÜDÜCÜ POYRAZ

YÖNETEN: Mustafa POYRAZ

OYUNCULAR: Nurten İNAN, Barkın SARP, Pınar EFE

MÜZİK: Orhan Enes KUZU

KOREGROAF: Pınar EFE

AFİŞ: Erhan CİHANGİROĞLU

PEDAGOG: Gizem ÇİMİK

“MY SNOWMAN”

Oyun hakkında

Kış mevsiminin geldiğini nasıl anlarız? Üşümemek için neler giymeliyiz? Kardan adam nasıl yapılır? Gün geçtikçe kardan adam neden küçülür? Kahramanlarımız Tommy ve Lilly' nin kış mevsimi ile yakından tanışma fırsatı bulduğu bu oyunda, hava şartları elverdiği müddetçe dışarda kartopu oynayıp kardan adam yaparak vakit geçirirler. Fakat yaptıkları kardan adamın gün geçtikçe neden küçüldüğünü bir türlü anlayamazlar…

Neden izlenmeli?

Oyunumuz arkadaşlık teması üzerinden paylaşma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır. İngilizce ile yeni tanışan miniklerimizin, dil öğretimi metotlarından da yararlanıldığı anlatım dili itibariyle kolaylıkla anlayabileceği bu oyun, mevsimler teması üzerinden hava durumu, kıyafetler, vücudun bölümleri, duygu durumları konularına değinmektedir.

Nerede ve ne zaman?

28 Ocak 2017 Cumartesi Saat 15:00 – Torium Sahne (Torium AVM içi)

Torium Sahne Gişe Tel: 0212 699 90 50

Biletler biletiva.com ve salon gişelerinde!

Bilet Fiyatı: 25 TL

Künye

YAZAN: Tuğba GÜDÜCÜ POYRAZ

YÖNETEN: Mustafa POYRAZ

OYUNCULAR: Nurten İNAN, Barkın SARP, Pınar EFE

MÜZİK: Orhan Enes KUZU

KOREGROAF: Pınar EFE

AFİŞ: Erhan CİHANGİROĞLU

PEDAGOG: Gizem ÇİMİK

____________________________________________________________

Tiyatro Fil iletişim bilgileri

Tel: 0 553 135 94 64

Mail: info@tiyatrofil.com

Web: www.tiyatrofil.com