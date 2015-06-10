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Fikri Sağlar: TB­MM’­de ye­min et­tik­ten son­ra ilk işim, Er­do­ğan hak­kın­da Yü­ce Di­van öner­ge­si ver­mek ola­ca­k

Eski Kültür Bakanı Sağlar, 17-25 Aralık'ta istifa etmek zorunda kalan bakanların da Yüce Divan'a sevk edilmesi gerektiğini söyledi

10 Haziran 2015 13:39

CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li ve eski Kül­tür Ba­ka­nı Fik­ri Sağ­larMİT TIR’ları ve Uludere olayı için önerge hazırladığını açıkladı. Meclis'te yemin ettikten sonra ilk işinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Yüce Divan önergesi vermek olacağını söyleyen Sağlar, "Ma­li­ye es­ki Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­ta­n’­dan baş­la­yıp, 17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rın­da bü­tün ger­çek­ler or­ta­ya çık­tı­ğı için is­ti­fa et­mek zo­run­da ka­lan 4 es­ki ba­kan da, Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­li­dir" dedi.

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'e konuşan Sağlar, "TB­MM’­de ye­min et­tik­ten son­ra ilk işim, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan hak­kın­da Yü­ce Di­van öner­ge­si ver­mek ola­ca­k’­’ ifadelerini kullandı. Sağlar sözlerine şu şekilde devam etti:

“U­lu­de­re­’de 34 ki­şi­nin bom­ba­lan­ma­sı önem­li bir so­ruş­tur­ma ko­nu­su­dur. MİT TI­R’­la­rı­nda si­lah ol­du­ğu ve Er­do­ğa­n’­ın ona­yı bu­lun­du­ğu da net­leş­miş­tir. Si­lah gön­de­re­rek Su­ri­ye­’de­ki iç sa­va­şa mü­da­hil olun­ma­sı, Rey­han­lı­’da çok sa­yı­da va­tan­da­şı­mı­zın bom­ba­lı sal­dı­rı ile ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si bu po­li­ti­ka­nın so­nu­cu­dur. İç ka­rı­şık­lık, 2 mil­yon Su­ri­ye­li­nin ül­ke­mi­ze gö­çü­ne ne­den ol­muş, sos­yal ve ti­ca­ri ha­yat alt üst edil­miş­tir.”

Sa­de­ce Er­do­ğa­n’­ın de­ğil AK­P’­nin tüm dö­nem­le­ri­nin de sor­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­na­n Sağlar, “Ma­li­ye es­ki Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­ta­n’­dan baş­la­yıp, 17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rın­da bü­tün ger­çek­ler or­ta­ya çık­tı­ğı için is­ti­fa et­mek zo­run­da ka­lan 4 es­ki ba­kan da, Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­li­dir. Kum­pas da­va­la­rı­na göz yu­mul­ma­sı, teş­vik edil­me­si ve TSK’­nın dar­ma­da­ğın ha­le ge­ti­ril­me­si­nin de he­sa­bı so­rul­ma­lı­dır. Bu ko­nu­lar­da da Mec­lis so­ruş­tur­ma öner­ge­le­ri ha­zır­la­ya­ca­ğım. Yü­ce Di­va­n’­da he­sap so­rul­ma­lı­” di­ye ko­nuş­tu.

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