CHP Mersin Milletvekili ve eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, MİT TIR’ları ve Uludere olayı için önerge hazırladığını açıkladı. Meclis'te yemin ettikten sonra ilk işinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Yüce Divan önergesi vermek olacağını söyleyen Sağlar, "Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan’dan başlayıp, 17-25 Aralık operasyonlarında bütün gerçekler ortaya çıktığı için istifa etmek zorunda kalan 4 eski bakan da, Yüce Divan’a sevk edilmelidir" dedi.
Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'e konuşan Sağlar, "TBMM’de yemin ettikten sonra ilk işim, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Yüce Divan önergesi vermek olacak’’ ifadelerini kullandı. Sağlar sözlerine şu şekilde devam etti:
“Uludere’de 34 kişinin bombalanması önemli bir soruşturma konusudur. MİT TIR’larında silah olduğu ve Erdoğan’ın onayı bulunduğu da netleşmiştir. Silah göndererek Suriye’deki iç savaşa müdahil olunması, Reyhanlı’da çok sayıda vatandaşımızın bombalı saldırı ile hayatını kaybetmesi bu politikanın sonucudur. İç karışıklık, 2 milyon Suriyelinin ülkemize göçüne neden olmuş, sosyal ve ticari hayat alt üst edilmiştir.”
Sadece Erdoğan’ın değil AKP’nin tüm dönemlerinin de sorgulanması gerektiğini savunan Sağlar, “Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan’dan başlayıp, 17-25 Aralık operasyonlarında bütün gerçekler ortaya çıktığı için istifa etmek zorunda kalan 4 eski bakan da, Yüce Divan’a sevk edilmelidir. Kumpas davalarına göz yumulması, teşvik edilmesi ve TSK’nın darmadağın hale getirilmesinin de hesabı sorulmalıdır. Bu konularda da Meclis soruşturma önergeleri hazırlayacağım. Yüce Divan’da hesap sorulmalı” diye konuştu.