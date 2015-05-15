Fikri Sağlar: Erdoğan'ın Müslüman olduğuna inanmıyorum

CHP Mersin Milletvekili adayı Fikri Sağlar, "Kuran'la yaşıyorum diyen Tayyip Erdoğan sonra Kuran'ı masanın üzerine fırlatıyor. Orada ne kadar inandığı ortaya çıkıyor. Kuran'ı pasta yapıyorlar sonra kesip yiyorlar. Kartondan Kabe yapıp etrafında dönüyorlar. Bunun neresi Müslümanlık? Ben Tayyip Erdoğan'ın Müslüman olduğuna inanmıyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Adayı, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Münih'te Türkiye Halk Derneği'nin düzenlediği toplantıda konuştu. "Kenan Evren ve arkadaşlarını yargılayamadık" diyen Sağlar konuşmasına şöyle devam etti:

"12 Eylül'ü alkışlayanlar 12 Eylül sonrasını hiç hatırlamıyorlar. Kenan Evren ile birlikte kol kola dolaşanlar, şimdi Kenan Evren'in cenazesine gitmemişler. Zaten gidilecek adam değildi. Bugün de Türkiye'de 70 milyon insan dinleniyor. Dolayısıyla fişleniyor. Faili meçhul cinayetler devam ediyor. Faili belli baskılar devam ediyor."

'Suudi Kralı'na yas ilan edilirken, Soma kurbanları için edilmedi'

"Soma'da 301 kişi vahşi bir şekilde toprak altında kaldı, biz yas ilan etmedik. Ama Suudi Arabistan'ın kralı öldü bizim bayraklar yarıya indi. Yas ilan ettik. Kim Suudi Arabistan'ın kralı ile akraba anlamış değilim. 99,9 milyon dolar Bilal oğlana gittiği için belki. Onun karşılığında vefa göstergesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni yasa boğmuş olabilirler"

'Ak Saray'dan indirilecek'

"Eğer CHP 7 Haziran'da iktidar olursa 8 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan o kaçak saraydan indirilecektir. Davutoğlu, kukla, karikatür gibi, ben şunu yaparım, bunu yaparım diyor, sonra ardından başkanlık sistemi olacak diyor. Başkanlık sistemi olursa sen yoksun ki. Senin sözüne nasıl inansın ki millet. Sen yapmayacaksın onları. Birileri kurmuş arkadan, o orada konuşuyor."