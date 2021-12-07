Fikri Sağlar: Erdoğan'ın miting sayılarıyla siyaset yapması özgüvenini yitirdiğinin göstergesidir

BirGün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin Mersin mitingini değersizleştirmeye çalıştığını belirterek, "İnanılırlığı kalmamış bir kişi olarak, iflas eden esnafı, yok olan çiftçiyi, açlığa mahkûm edilen emekliyi, geleceği olmayan genci kandıramıyor! Artık, devleti kullanmak ve yalan yanlış iddialarla insanları oyalamak, elinde kalan tek malzeme oluyor!" diye yazdı.

AKP'nin yıllardır uyguladığı "düşman yarat, böl, parçala, yönet" yönteminin artık tutmadığının farkında olmadığını savunan Sağlar, "Geldi gidiyor AKP, bu gerçekleri hala fark edemedi. Erdoğan’ın miting sayılarıyla siyaset yapması özgüvenini yitirdiğinin göstergesidir! Akıllı siyasetçi karşılaştırmayı yurttaşlara bırakır! Onlarda sandık önlerine geldiğinde zaten tercihlerini açıkça belirteceklerdir!" ifadelerini kullandı.

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