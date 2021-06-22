Fikri Sağlar'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: Veyis Ateş senin çantacın mı?

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, kara para aklamak suçlamasıyla açılan davada hakkında tutuklama kararı bulunan, ABD’nin talebiyle geçtiğimiz günlerde Avusturya’da gözaltına alınan ve kendisinden 10 euro istediğini söyleyen HaberTürk çalışanı Veyis Ateş ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Veyis Ateş senin çantacın mı?” diye sordu.

Sağlar, Twitter’da, İçişleri Bakanı Soylu’ya Sezgin Baran Korkmaz ve ABD’li ortağı Levon Termendzhyan ile Veyis Ateş ilgili 4 soru sordu.

Sağlar, Soylu’ya

“1-130 yıla mahkûm olan Lev Aslan Dermen'e (Levon Termendzhyan) vatandaşlığı sen mi verdin?

2- 4 Aralık'da İçişleri Bakanlığı'nda Sezgin Baran Korkmaz'la görüştün mü?

3- Sezgin Baran Korkmaz'a yurt dışına çık dedin mi?

4- Veyis Ateş senin çantacın mı?” sorularını sordu.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kara para aklama operasyonu öncesinde, Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüğünü ve bu görüşmenin hemen ardından Korkmaz'ın yurt dışına çıktığını iddia etmişti.

Türkiye’de hakkında tutuklama kararı bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, eski HaberTürk çalışanı Veyis Ateş’in holdingine yönelik yapılan operasyonun ardından yapılan telefon görüşmesinde kendisinden 10 milyon euro istediğini iddia etmişti. Bu görüşmeyle ilgili ses kaydı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Ses kaydında Ateş, şöyle diyor:

“Şu an can yanın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyaya ateşe verirsin. Bu tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum.”

Ateş, kimi lobi ve kliklerden söz ediyor. Kendini hakem olarak tanıtıyor. Korkmaz, “Masaya sen otur benim yerime?” diye öneriyor. Ateş “Nasıl istersen” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Senle ilgili beklenti ve istedikleri ses çıkarmadan bir süre beklemen. ‘Samimiyetini göstersin, gerekeni yaparız (diyorlar).” Korkmaz, “Samimiyetimizi nasıl göstereceğim abi?” diye soruyor.

Ateş, “Söz ettiğim meblağı istiyorlar” diyor. Korkmaz, “10 milyon Euro'yu verdiğim zaman…” diye konuşuyor. Hızlı konuştuğu için “Milyon” ifadesini yutuyor."

Korkmaz’ın ortağı Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan), "Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırmak ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları aklamak” suçlamasıyla yargılandığı davada, Utah Mahkemesi tarafından 2020'de suçlu bulunup mahkûm edilmişti.

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