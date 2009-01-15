Gazeteciler, Güney'i inandırıcı bulmadı

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'Ansiklopedi ışık tutuyor'

TRT'de Tuncay Güney ile 4 saat canlı yayına katılan eski Bakan ve Meclis Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar ‘’Bu adam uçuk. Gündemi çok iyi takip ettiği anlaşılıyor. Ruh hali değişken. Olayları biliyor ve doğruların yanına kafasındakileri monte ediyor’’ dedi.Güney’in yurda dönmeyerek ve Kanada’dan konuşarak Ergenekon davası üzerindeki bulutların artmasına neden olduğunu belirten Sağlar, Güney'in ifadelerini ve anlattıklarını şöyle değerlendirdi:‘’2001’de İstanbul Organize suçlar şubesinde verdiği ifadenin hiç birini kabul etmiyor. Eğer bu davada soruşturma için, Güney’in o dönemdeki ifadesinden hareketle yola çıkıldıysa, zaten iş başından çöküyor. Ben Susurluk sürecinde de Tuncay Güney’e benzeyen her şeyi bildiğini iddia eden kişilere rastladım. Bize gelip ifade vermek istediler. Bir doğrunun yanına bin yalan eklemeye çalıştılar. Kendisini paralı asker olarak niteleyen Çeçenistan’dan Kolombiya’ya kadar bir çok ülkede yer altı faaliyetlerinde bulunduğunu öne süren bir kişi vardı. Bir ara Türkiye’deki bazı cinayetleri de üstlendi. Bizim komisyona da gelip senaryolar yazdı. Sonra mahkemelerde yargılandı, doğru söylemediği anlaşıldı. Tuncay Güney’e de bakarsanız, her şeyi biliyor, belgesini sorunca çuvalların içinde diyor. Kanada’da nasıl geçindiğini bağlantılarını açıklayamıyor. Bazı çevrelerce kullanıldığı da belli’’Sağlar, TRT’deki program sırasında Tuncay Güney’in kendisi ve TBMM Susurluk komisyonu için ‘’Bir ansiklopedi bıraktınız. Komisyonda neler oldu açıklayın‘’ dediğini de hatırlatarak şöyle devam etti:"Susurluk olayında gerçeklerin ortaya çıkması için 13 yıldır mücadele ediyorum. Bildiklerini de hergün paylaşıyorum. Kod Adı Susurluk adlı bir kitap yazıp perde arkası olayları da anlattım. Birşeyi gizlemek için değil ortaya çıkması için mücadele ettim. Bugün Susurluk komisyonunda görev yapıp da hala bilgilerini kamuoyu ile paylaşan kaç kişi var. Bizim komisyonun bir ansiklopedi bıraktığını söyledi. Ansiklopedi dediği ciddi bir rapordur. Başvuru kaynağı olmuştur. Bugün Ergenekon’da ortaya çıkan bazı ilişkilerin de kaynağı o rapordur. TRT’deki programda 4 saat karşı karşıyaydık. Tuncay Güney’in ruh hali bana normal gelmedi. Bazı kesimlerce kullanılmış, bazı olaylardan bilgi sahibi olmuş ama birin yanına 10 ekleyerek anlatıyor."